ВСУ несут существенные потери на Теткинско-Глушковском направлении

2026-05-21T07:05+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Бригада ВСУ, которая преподносится как "элитная рота" для "золотой молодежи", несет существенные потери на Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области существенные потери несет 158-я ОМБр (отдельная механизированная бригада - ред.) ВСУ, что подтверждают некрологи украинских националистов", - сказал собеседник агентства. Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что в составе многих украинских подразделений есть "элитные роты", военнослужащие которых лишь формально числятся в бригадах, а на самом деле могут находиться даже за пределами страны. Подобные подразделения позиционируются как привилегированные, представители 158-й бригады не скрывают этого факта и рекламируют ее среди украинской "золотой молодежи".

