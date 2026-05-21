"Немедленно прекратить!" Дерзкая выходка ВСУ вызвала гнев на Западе
Финский политик Мема призвал ЕС вернуться к диалогу с Россией
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Финский политический деятель, представитель партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X обратился к дипломатам Европы с призывом возобновить переговоры с Россией вслед за происшествиями с украинскими беспилотными аппаратами.
"Объединенная группа депутатов Европарламента обращается к Урсуле фон дер Ляйен с просьбой принять меры против украинских беспилотников и против России. Обвинения в адрес России не улучшат ситуацию, а могут лишь усугубить напряженность", — написал он.
По его убеждению, Евросоюз ведет чрезвычайно рискованную игру, допуская организацию налетов на российские регионы через европейские воздушные коридоры.
"Напоминаю, что эти беспилотники напрямую финансируются и производятся европейскими союзниками и передаются Украине. Прекратите разжигать эту войну и вернитесь к диалогу!" — резюмировал политик.
Армия Латвии в четверг объявила о вероятной воздушной опасности в трех восточных районах по причине обнаружения в небе над государством как минимум одного дрона.
До этого во вторник эстонское оборонное ведомство проинформировало, что военный самолет Румынии ликвидировал беспилотник украинских войск в воздушном пространстве страны. Вслед за этим власти Таллина оповестили Киев, что не разрешали задействовать свое небо. На Украине в ответ подтвердили владение данным объектом и, согласно имеющимся сведениям, выразили сожаление в виде извинений.
За прошедшие недели зафиксировано большее число инцидентов с крушением отклонившихся от маршрута дронов из Украины в прибалтийских республиках.
Вместе с тем в эстонской столице начали опровергать выдачу подобных согласований, а затем призвали руководство в Киеве не допускать повторения таких ситуаций в дальнейшем. Схожим образом отреагировала Финляндия, где тоже выявляли летательные аппараты вблизи рубежей с Россией.
