"Уже проиграли": на Западе ужаснулись происходящему с ВСУ

2026-05-21T23:18+0300

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Украинские войска терпят неудачу в зоне боевых действий, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер во время беседы с профессором Университета Юго-Восточной Норвегии Гленом Диесеном на YouTube-канале."На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что русские выигрывают в конфликте. И даже если бы СВО остановили прямо сейчас, они уже победили бы. Украинцам не удастся вернуть территории. Кроме того, если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя, то увидите, что ВСУ проигрывают. Русские движутся вперед, но делают это постепенно", — сказал он.В то же время, по его оценке, у украинской стороны наблюдается нехватка живой силы для удержания всей оборонительной линии.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что неудачи на передовой призваны побудить киевские власти без промедления начать переговорный процесс. Помимо этого, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обращал внимание на то, что формирования Украины несут урон и быстрыми темпами утрачивают боевой потенциал.До этого президент Владимир Путин сообщил в беседе с журналистами India Today, что либо армия России вернет под контроль занятые Киевом регионы силой оружия, либо подразделения противника оставят их добровольно и перестанут уничтожать местное население.

