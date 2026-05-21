Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже проиграли": на Западе ужаснулись происходящему с ВСУ - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260521/vsu-870120184.html
"Уже проиграли": на Западе ужаснулись происходящему с ВСУ
"Уже проиграли": на Западе ужаснулись происходящему с ВСУ - 21.05.2026, ПРАЙМ
"Уже проиграли": на Западе ужаснулись происходящему с ВСУ
Украинские войска терпят неудачу в зоне боевых действий, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер во время беседы с профессором Университета... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T23:18+0300
2026-05-21T23:18+0300
общество
мировая экономика
запад
украина
киев
дмитрий песков
василий небензя
владимир путин
всу
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Украинские войска терпят неудачу в зоне боевых действий, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер во время беседы с профессором Университета Юго-Восточной Норвегии Гленом Диесеном на YouTube-канале."На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что русские выигрывают в конфликте. И даже если бы СВО остановили прямо сейчас, они уже победили бы. Украинцам не удастся вернуть территории. Кроме того, если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя, то увидите, что ВСУ проигрывают. Русские движутся вперед, но делают это постепенно", — сказал он.В то же время, по его оценке, у украинской стороны наблюдается нехватка живой силы для удержания всей оборонительной линии.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что неудачи на передовой призваны побудить киевские власти без промедления начать переговорный процесс. Помимо этого, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обращал внимание на то, что формирования Украины несут урон и быстрыми темпами утрачивают боевой потенциал.До этого президент Владимир Путин сообщил в беседе с журналистами India Today, что либо армия России вернет под контроль занятые Киевом регионы силой оружия, либо подразделения противника оставят их добровольно и перестанут уничтожать местное население.
https://1prime.ru/20260513/putin-869906465.html
запад
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, запад, украина, киев, дмитрий песков, василий небензя, владимир путин, всу, оон
Общество , Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, Киев, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Владимир Путин, ВСУ, ООН
23:18 21.05.2026
 
"Уже проиграли": на Западе ужаснулись происходящему с ВСУ

Профессор Миршаймер: ВСУ проигрывают на поле боя

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Украинские войска терпят неудачу в зоне боевых действий, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер во время беседы с профессором Университета Юго-Восточной Норвегии Гленом Диесеном на YouTube-канале.

"На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что русские выигрывают в конфликте. И даже если бы СВО остановили прямо сейчас, они уже победили бы. Украинцам не удастся вернуть территории. Кроме того, если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя, то увидите, что ВСУ проигрывают. Русские движутся вперед, но делают это постепенно", — сказал он.
В то же время, по его оценке, у украинской стороны наблюдается нехватка живой силы для удержания всей оборонительной линии.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что неудачи на передовой призваны побудить киевские власти без промедления начать переговорный процесс. Помимо этого, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обращал внимание на то, что формирования Украины несут урон и быстрыми темпами утрачивают боевой потенциал.
До этого президент Владимир Путин сообщил в беседе с журналистами India Today, что либо армия России вернет под контроль занятые Киевом регионы силой оружия, либо подразделения противника оставят их добровольно и перестанут уничтожать местное население.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
"Звони Путину!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов
13 мая, 22:42
 
ОбществоМировая экономикаЗАПАДУКРАИНАКиевДмитрий ПесковВасилий НебензяВладимир ПутинВСУООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала