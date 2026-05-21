Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП России на текущий год

Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП России на текущий год

2026-05-21T12:52+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Европейская комиссия в своем весеннем прогнозе ухудшила прогноз роста ВВП Евросоюза на 2026 год до 1,1% с 1,4%, ожидавшихся осенью, а еврозоны - до 0,9% с 1,2%, следует из обнародованного в четверг документа.Рост экономики Евросоюза на 2027 год ухудшен до 1,4% с 1,5%, прогнозировавшихся осенью, а еврозоны - до 1,2% с 1,4%.Существенный пересмотр прогноза ВВП Евросоюза и еврозоны в текущем году на 0,3 процентного пункта отражает влияние более высоких цен на энергоносители, сложности в цепочке поставок углеводородов, более высоких затрат и обострения геополитической и торговой ситуации в мире, поясняет Еврокомиссия.Прогноз роста экономики Германии на 2026 год ухудшен до 0,6% с 1,2%, а на 2027 год - до 0,9% с 1,2%, ожидавшихся в ноябре. Прогноз роста ВВП Франции на текущий год также снижен до 0,8% с 0,9%, при этом ожидания на 2027 год остались на уровне 1,1%.Ухудшены прогнозы и по Великобритании: теперь в 2026 году ожидается рост экономики страны на уровне 0,7%, а в 2027 году - 1,2%.

