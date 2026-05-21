Россиянам раскрыли двойную выгоду вложений в золото

Россиянам раскрыли двойную выгоду вложений в золото

2026-05-21T06:06+0300

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Несмотря на рекордный рост последних лет, цена золота продолжает движение вверх, а центробанки по всему миру наращивают запасы. Для российских инвесторов вложения в драгметалл сулят двойную выгоду — как от роста мировых цен, так и от возможного ослабления рубля, рассказал основатель и генеральный директор компании "Финголд" Антон Никитин.По его словам, главным драйвером рынка сейчас является не столько инфляция и ставки ФРС, сколько общее снижение доверия к долговым валютам и рост фрагментации мировой финансовой системы."Для многих стран золото становится нейтральным резервным активом, который не зависит от политических решений конкретной юрисдикции. Именно этот фактор я считаю определяющим для рынка в ближайшие полтора года", — пояснил Никитин.Эксперт прогнозирует, что при сохранении текущего тренда на дедолларизацию, рост глобальной долговой нагрузки и дальнейшую фрагментацию международной финансовой системы цена золота может достичь 6070 долларов за унцию к концу 2026 года. Говорить о "потолке" пока преждевременно, считает он.Для российского инвестора золото — это одновременно ставка и на мировой рынок металла, и на курс рубля. "Даже если мировая цена будет двигаться умеренно, ослабление рубля способно существенно повысить рублёвую стоимость металла, — отметил Никитин. — Если сценарий ослабления рубля совпадёт с дальнейшим ростом мировых цен на золото, реальная доходность для российского инвестора может оказаться значительно выше долларовой динамики самого металла".Частным инвесторам с ограниченным бюджетом эксперт советует не пытаться угадать идеальную точку входа, а постепенно формировать позицию регулярными небольшими покупками. Это позволяет сгладить волатильность и снизить риск входа на локальных максимумах. Главный риск для золота, по мнению Никитина, — сценарий стабилизации мировой финансовой системы, снижение геополитической напряжённости и длительное сохранение высоких реальных ставок в США.

