Юань потерял пятое место в расчетах SWIFT

2026-05-21T09:06+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT за апрель сократилась на 0,25 процентного пункта - в результате китайская валюта потеряла пятое место по частоте использования в мировых платежах, выяснило РИА Новости по данным системы. Так, в апреле на платежи в юанях пришлось 2,85% международных расчетов, тогда как в марте эта доля составляла 3,1%. Таким образом, в месячном выражении доля юаня SWIFT сократилась на 0,25 процентного пункта, это привело к тому, что китайская валюта опустилась на шестое место по частоте использования в мировых платежах. На пятое место поднялся канадский доллар. Хотя его доля в SWIFT и сократилась в апреле на 0,14 процентного пункта в месячном выражении, до 2,89%, она оказалась выше, чем у юаня. Первой по востребованности валютой по-прежнему остается доллар - его использовали в 50,61% мировых расчетов. При этом доля американской валюты сократилась в месячном выражении на 1,03 процентного пункта. Чаще в международных платежах стал использоваться евро - его доля выросла на 0,3 процентного пункта в месячном выражении, до 21,6%. Помимо этого, более востребованным стали британский фунт - 6,95% от всех расчетов (+0,41 процентного пункта за месяц), а также иена - 3,82% от всех платежей (+0,29 процентного пункта). Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

