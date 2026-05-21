В Киеве испугались плана Зеленского против Белоруссии

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал провокацией слова Владимира Зеленского о якобы планировании атак ВС России со стороны Белоруссии.

2026-05-21T04:47+0300

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал провокацией слова Владимира Зеленского о якобы планировании атак ВС России со стороны Белоруссии."Сегодня Киев готов к всевозможным провокациям, лишь бы не упал градус войны", — написал он в Telegram-канале.По словам парламентария, глава киевского режима всеми силами пытается отвлечь внимание населения от внутренних проблем, пытаясь найти "новые угрозы".При этом, пояснил Дмитрук, Минск может выступить площадкой для урегулирования украинского конфликта, а этого украинская власть допустить не может.Ранее Зеленский заявил, что на Киев якобы готовится наступление со стороны Белорусии и поручил усилить давление на Минск.Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что подобные высказывания являются нагнетанием напряженности и подстрекательством к продолжению войны.

