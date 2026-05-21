https://1prime.ru/20260521/zelenskiy-870086894.html

На Западе рассказали Зеленскому об условиях завершения конфликта с Россией

На Западе рассказали Зеленскому об условиях завершения конфликта с Россией - 21.05.2026, ПРАЙМ

На Западе рассказали Зеленскому об условиях завершения конфликта с Россией

Киев будет вынужден принять условия России для завершения конфликта, пишет European Conservative. | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T04:57+0300

2026-05-21T04:57+0300

2026-05-21T04:57+0300

в мире

украина

киев

запад

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864997087_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a64648ac927ef6e5ba60a1c984b6fb30.jpg

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Киев будет вынужден принять условия России для завершения конфликта, пишет European Conservative."Украина добьется мира, только приняв большое количество болезненных уступок. Это может быть неприятно; это может показаться несправедливым. <…> Но нации, как и люди, всегда являются заложниками реальности", — говорится в материале.Автор отмечает, что у киевского режима изначально не было шансов на победу, но Владимир Зеленский упустил возможность завершить конфликт с меньшими потерями для его страны. Решение продолжать военные действия в 2022 году стало катастрофой как для Украины, так и для Европы, признает журнал."Дисбаланс ресурсов между Россией и Украиной всегда означал, что Киев не мог и не стал бы побеждать", — резюмирует European Conservative.Во вторник, Пентагон опубликовал доклад для конгресса США, в котором назвал Зеленского препятствием для урегулирования украинского вопроса. В документе также указывалось, что причиной отсутствия прогресса в переговорах стало нежелание главы киевского режима уступать России территории и стагнация в вопросе гарантий безопасности.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Он пояснял, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступления российских войск, а продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, киев, запад, владимир зеленский