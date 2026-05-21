На Западе рассказали Зеленскому об условиях завершения конфликта с Россией - 21.05.2026, ПРАЙМ
На Западе рассказали Зеленскому об условиях завершения конфликта с Россией
Киев будет вынужден принять условия России для завершения конфликта, пишет European Conservative. | 21.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Киев будет вынужден принять условия России для завершения конфликта, пишет European Conservative."Украина добьется мира, только приняв большое количество болезненных уступок. Это может быть неприятно; это может показаться несправедливым. &lt;…&gt; Но нации, как и люди, всегда являются заложниками реальности", — говорится в материале.Автор отмечает, что у киевского режима изначально не было шансов на победу, но Владимир Зеленский упустил возможность завершить конфликт с меньшими потерями для его страны. Решение продолжать военные действия в 2022 году стало катастрофой как для Украины, так и для Европы, признает журнал."Дисбаланс ресурсов между Россией и Украиной всегда означал, что Киев не мог и не стал бы побеждать", — резюмирует European Conservative.Во вторник, Пентагон опубликовал доклад для конгресса США, в котором назвал Зеленского препятствием для урегулирования украинского вопроса. В документе также указывалось, что причиной отсутствия прогресса в переговорах стало нежелание главы киевского режима уступать России территории и стагнация в вопросе гарантий безопасности.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Он пояснял, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступления российских войск, а продолжение конфликта стало для нее бессмысленным и опасным.
European Conservative: Киеву придется принять условия России для завершения конфликта

