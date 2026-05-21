На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского

Владимир Зеленский до сих пор не сделал ни одного заявления по поводу ареста бывшего главы своего офиса Андрея Ермака, пишет Welt. | 21.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский до сих пор не сделал ни одного заявления по поводу ареста бывшего главы своего офиса Андрея Ермака, пишет Welt."Нельзя сказать, что Зеленский ушел в подполье. <…> Он продолжает ежедневно давать комментарии в соцсетях и записывает видеосообщения о ходе конфликта и других проблемах в стране. Однако он упорно молчит о развитии коррупционного скандала, в который вовлечены несколько его соратников — скандала, сотрясающего Украину с прошлого года, — и, прежде всего, о том, что ему самому было известно и был ли он вообще причастен к этим событиям", — говорится в публикации.Как отмечается в статье, публикация записей разговоров по делу "Мидас" усилила давление на Зеленского. Несмотря на то что он защищен от уголовного преследования, то, как глава киевского режима справится с этой ситуацией, способно повлиять как на его политическое будущее, так и на будущее Украины.В прошлый четверг бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака арестовали в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. В понедельник он покинул СИЗО после внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов.По делу также проходят еще шесть человек. Их имена не раскрываются, однако, по информации издания "Страна.ua", среди фигурантов есть бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который обвиняется и по другому коррупционному делу. Кроме того, в материалах фигурирует бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. По данным СМИ, речь идет о Тимуре Миндиче — друге и соратнике Владимира Зеленского.В воскресенье российские силовые структуры также сообщили, что НАБУ и САП завершают расследование против супруги главы киевского режима Елены.

