Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260521/zelenskiy-870120939.html
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского - 21.05.2026, ПРАЙМ
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского
Владимир Зеленский до сих пор не сделал ни одного заявления по поводу ареста бывшего главы своего офиса Андрея Ермака, пишет Welt. | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T23:31+0300
2026-05-21T23:31+0300
украина
киевская область
владимир зеленский
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский до сих пор не сделал ни одного заявления по поводу ареста бывшего главы своего офиса Андрея Ермака, пишет Welt."Нельзя сказать, что Зеленский ушел в подполье. &lt;…&gt; Он продолжает ежедневно давать комментарии в соцсетях и записывает видеосообщения о ходе конфликта и других проблемах в стране. Однако он упорно молчит о развитии коррупционного скандала, в который вовлечены несколько его соратников — скандала, сотрясающего Украину с прошлого года, — и, прежде всего, о том, что ему самому было известно и был ли он вообще причастен к этим событиям", — говорится в публикации.Как отмечается в статье, публикация записей разговоров по делу "Мидас" усилила давление на Зеленского. Несмотря на то что он защищен от уголовного преследования, то, как глава киевского режима справится с этой ситуацией, способно повлиять как на его политическое будущее, так и на будущее Украины.В прошлый четверг бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака арестовали в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. В понедельник он покинул СИЗО после внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов.По делу также проходят еще шесть человек. Их имена не раскрываются, однако, по информации издания "Страна.ua", среди фигурантов есть бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который обвиняется и по другому коррупционному делу. Кроме того, в материалах фигурирует бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. По данным СМИ, речь идет о Тимуре Миндиче — друге и соратнике Владимира Зеленского.В воскресенье российские силовые структуры также сообщили, что НАБУ и САП завершают расследование против супруги главы киевского режима Елены.
https://1prime.ru/20260521/es-870120805.html
https://1prime.ru/20260521/drony-870120624.html
украина
киевская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киевская область, владимир зеленский, набу
УКРАИНА, Киевская область, Владимир Зеленский, НАБУ
23:31 21.05.2026
 
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского

Welt: Зеленский избегает комментариев по делу против Ермака

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский до сих пор не сделал ни одного заявления по поводу ареста бывшего главы своего офиса Андрея Ермака, пишет Welt.
"Нельзя сказать, что Зеленский ушел в подполье. <…> Он продолжает ежедневно давать комментарии в соцсетях и записывает видеосообщения о ходе конфликта и других проблемах в стране. Однако он упорно молчит о развитии коррупционного скандала, в который вовлечены несколько его соратников — скандала, сотрясающего Украину с прошлого года, — и, прежде всего, о том, что ему самому было известно и был ли он вообще причастен к этим событиям", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
"Это катастрофа!" В Киеве возмутились из-за нового плана Мерца по Украине
Вчера, 23:29
Как отмечается в статье, публикация записей разговоров по делу "Мидас" усилила давление на Зеленского. Несмотря на то что он защищен от уголовного преследования, то, как глава киевского режима справится с этой ситуацией, способно повлиять как на его политическое будущее, так и на будущее Украины.
В прошлый четверг бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака арестовали в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. В понедельник он покинул СИЗО после внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов.
По делу также проходят еще шесть человек. Их имена не раскрываются, однако, по информации издания "Страна.ua", среди фигурантов есть бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который обвиняется и по другому коррупционному делу. Кроме того, в материалах фигурирует бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. По данным СМИ, речь идет о Тимуре Миндиче — друге и соратнике Владимира Зеленского.
В воскресенье российские силовые структуры также сообщили, что НАБУ и САП завершают расследование против супруги главы киевского режима Елены.
Автомобили посольств Литвы и Эстонии в РФ у здания МИД России - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
"Под прицелом". Предупреждение России вызвало тревогу на Западе
Вчера, 23:27
 
УКРАИНАКиевская областьВладимир ЗеленскийНАБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала