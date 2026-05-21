Мосбиржа провела первые сделки с золотом во внебиржевом режиме

Московская биржа накануне провела первые торговые операции с золотом во внебиржевом режиме с использованием сервиса анонимного запроса котировок, сообщила...

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Московская биржа накануне провела первые торговые операции с золотом во внебиржевом режиме с использованием сервиса анонимного запроса котировок, сообщила торговая площадка. Совокупный объем пилотных сделок составил 24 килограмма золота на сумму более 240 миллионов рублей. Продавцом выступил холдинг "Селигдар", участниками - крупнейшие российские банки. "Первые внебиржевые сделки с золотом - важный шаг в развитии ликвидности российского рынка драгметаллов. <…> Одно из ключевых преимуществ нашего нового сервиса - возможность моментально заключать крупные сделки, не сдвигая при этом уровень биржевых цен на металл", - отметила директор по рынкам валюты и драгоценных металлов биржи Арина Кострюкова. По словам президента "Селигдара" Александра Хруща, большой плюс нового инструмента - прозрачность и возможность работать одномоментно сразу со всеми участниками рынка. Новый сервис позволяет продавать золото по лучшей котировке на весь необходимый объем. Московская биржа в марте 2026 года предоставила участникам рынка драгметаллов возможность совершать операции с золотом, серебром, платиной и палладием во внебиржевом режиме. Банки, золотодобывающие компании, переработчики могут анонимно запрашивать котировки металлов на покупку или продажу у поставщиков ликвидности и в случае встречного предложения заключать сделки без влияния на ценообразование в биржевом стакане. На рынке драгметаллов Московской биржи инвесторам доступны сделки с золотом, серебром, платиной и палладием, обеспеченные физическим металлом в хранилище. Торги и расчеты проводятся в рублях с участием центрального контрагента, функции которого выполняет Национальный клиринговый центр. Поставка драгметаллов осуществляется в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга. По итогам 2025 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 2,952 триллиона рублей (318 тонн золотом и 365 тонн серебром) против 861,8 миллиарда рублей в 2024 году (123,3 тонны золотом и 252,4 тонны серебром).

