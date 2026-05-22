Российский рынок акций перешел к росту в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций после умеренного снижения во время утренней сессии в начале основных торгов пятницы перешел к росту, следует из данных Московской биржи.

2026-05-22T10:57+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций после умеренного снижения во время утренней сессии в начале основных торгов пятницы перешел к росту, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.22 мск увеличивается на 0,33% относительно предыдущего закрытия - до 2 673,03 пункта. А на протяжении утренней торговой сессии он снижался в пределах 0,5%. В лидерах роста стоимости - акции МТС (+2,61%). МТС ранее в пятницу отчитались о росте квартальной чистой прибыли по МСФО почти в 1,5 раза в годовом выражении, до 7,2 миллиарда рублей, выручка при этом увеличилась на 14,7% и составила 201,3 миллиарда рублей. Также совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам года в размере 35 рублей на акцию - максимально предусмотренные дивидендной политикой. Также заметно дорожают акции АФК "Система" (+1,62%), "Магнита" (+1,55%), префы "Мечела" (+1,50%) и обыкновенные акции "Русгидро" (+1,47%). В лидерах снижения котировок - акции "Фармсинтеза" (−0,53%), ЛСР (−0,36%), "Акрона" (−0,36%), "Инарктики" (−0,24%), "Камаза" (−0,15%), а также "Московского кредитного банка" (-0,25%). Капитализация банка снижается в ожидании внеочередного собрания акционеров 25 мая по вопросу реорганизации и увеличения уставного капитала. Для бумаги это чувствительная тема, так как рынок обычно осторожно относится к корпоративным изменениям, которые могут повлиять на структуру капитала, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В пятницу ожидается консолидации индекса Мосбиржи вблизи достигнутых уровней, пока рынок продолжит следить за новостями с Ближнего Востока и динамикой цен на нефть, отмечают аналитики компании "Цифра брокер". Значимых факторов для формирования устойчивого повышательного движения на рынке, учитывая отсутствие внятных внешнеполитических новостей и четкой направленности движения нефтяных котировок, пока не видно, но временно баланс рисков смещен в сторону развития отскока, полагает Евгений Локтюхов из ПСБ.

