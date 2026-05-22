Российский рынок акций в пятницу днем незначительно растет

2026-05-22T15:21+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу днем демонстрирует небольшой рост, получая поддержку от наступившего дивидендного сезона, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.43 мск рос на 0,07% - до 2666,07 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,26% - до 104,9 доллара за баррель. "Несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг урегулирования украинского конфликта, российский рынок в значительной степени адаптировался к геополитическому фону и продолжает концентрироваться на внутренних макроэкономических факторах", - комментирует Егор Вершинин из ФГ "Финам". "Дополнительную поддержку настроениям инвесторов оказывают сигналы о продвижении переговоров США по иранскому вопросу, хотя разногласия относительно обогащения урана между сторонами все еще сохраняются. Рынки воспринимают это как фактор потенциального снижения геополитической напряженности", - добавил он. По словам эксперта, статистика по недельной инфляции и сохраняющийся крепкий рубль продолжают формировать ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях Банка России. "Сдерживающее влияние на индексы оказывает повышение доходности облигаций: доходности ОФЗ сроком погашения от двух до десяти лет повысились на 2-4 базисных пункта. С другой стороны, рынок получает поддержку от наступления дивидендного сезона", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста — акции МТС (+2,28%), "Системы" (+1,93%), "Распадской" (+1,68%), "Эн+ Групп" (+1,60%) и "Сегежи" (+1,59%). "Котировки "Совкомфлота" (+1,57%) движутся вверх в ожидании рекомендации совета директоров по дивидендам за 2025 год. Сегодня это одно из важных событий корпоративного календаря, поэтому часть инвесторов заранее отыгрывает возможную рекомендацию по выплатам", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Дополнительно бумагу поддерживает дорогая нефть и общий интерес к транспортным историям", - добавил он. В лидерах снижения – акции "Акрона" (−0,88%), ОГК-2 (−0,81%), ЛСР (−0,78%), "Дом.РФ" (−0,58%) и "М.Видео" (−0,54%). ПРОГНОЗЫВершинин ожидает закрытия основной сессии в "красной" зоне, но выше уровня поддержки в 2660 пунктов. Чернов считает, что основная торговая сессия завершится в диапазоне 2645–2685.

