Армении грозит потеря более 90% доходов от экспорта цветов

Армения лишится более 90% своих доходов от экспорта цветов, если потеряет российский рынок, подсчитало РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T05:47+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Армения лишится более 90% своих доходов от экспорта цветов, если потеряет российский рынок, подсчитало РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. Россельхознадзор с 22 мая временно ограничил ввоз цветов из Армении. В ведомстве пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. В 2025 году Ереван получил 49,1 миллиона долларов от экспорта цветов, из них 46 миллионов - от поставок в РФ. Таким образом, российский рынок в прошлом году обеспечил Армении 93,8% доходов от продажи цветов. Примерно 5% цветочного экспорта пришлось на Грузию (2,3 миллиона долларов), и 1% - на Казахстан (514,9 тысячи долларов). На более мелкие суммы ввезли цветы из Армении другие страны, среди них по сумме выделяются ОАЭ (166,7 тысячи долларов) и Белоруссия (61,6 тысячи долларов).

