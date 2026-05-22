Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде
2026-05-22T01:00+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде (Туркмения) в пятницу.
Ниже приводится справочная информация.
Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993), Совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.
Совет глав правительств Содружества решает вопросы:
– реализации поручений Совета глав государств, данных Совету глав правительств;
– реализации положений, зафиксированных в Договоре о создании Экономического союза, а также практического функционирования зоны свободной торговли;
– принятия совместных программ развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики и их финансирования;
– развития систем транспорта, связи, энергетических систем;
– сотрудничества в вопросах тарифной, кредитно-финансовой и налоговой политики;
– разработки механизмов, направленных на формирование научно-технологического пространства;
– создания органов Содружества в рамках его компетенции;
– назначения (утверждения) руководителей органов Содружества, отнесенные к его компетенции;
– финансового обеспечения деятельности органов Содружества;
– сотрудничества в вопросах социальной политики;
– контроля за деятельностью органов СНГ;
– делегирования Совету министров иностранных дел и Экономическому совету СНГ своих полномочий, кроме полномочий, делегированных ему Советом глав государств СНГ.
Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.
Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.
Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания.
Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств – членов Содружества.
Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске.
Совет глав правительств создает рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.
Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов.
Последнее заседание Совета глав правительств СНГ прошло 29 сентября 2025 года в Минске. В нем приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель председателя кабинета министров Туркмении Ходжамырат Гелдимырадов, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В режиме видео-конференц-связи в работе Совета принял участие вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Повестка дня встречи включала 15 вопросов, касающихся сотрудничества в научно-технологической сфере, в области лесного хозяйства и лесной промышленности, цифровых технологий, сельского хозяйства, строительства, использования атомной энергии в мирных целях.
По итогам встречи был подписан план мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, охватывающий 2026-2030 годы. Документ предусматривает разработку и реализацию совместных мер и конкретных проектов по поддержанию и расширению взаимовыгодных производственных кооперационных связей между предприятиями и технологически связанными производствами, поддержке инвестиционной и научной кооперации, обеспечению цифровизации национальной экономики, активизации сотрудничества в сфере инноваций, развитию грузоперевозок, в том числе транзита, через государственные границы государств - участников СНГ, а также росту взаимной торговли товарами и услугами, обеспечению эффективной работы национальных платежных систем.
В числе других подписанных документов – Стратегия научно-технологического развития на 2026-2035 годы, Основные направления сотрудничества государств - участников СНГ в области лесного хозяйства и лесной промышленности на период до 2035 года, Стратегия сотрудничества в развитии информационного общества и цифровой экономики на период до 2035 года, Стратегия цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств – участников СНГ и др.
Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится 22 мая 2026 года в Ашхабаде.
В проекте повестки дня мероприятия значатся 12 вопросов. Так, в узком формате члены СГП обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, подведут итоги реализации Межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии, пространственных данных на период до 2026 года. В широком формате планируется принять решения, касающиеся сотрудничества стран СНГ в сферах конгрессно-выставочной деятельности, цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса, транспорта, радионавигации, рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств.
