Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде - 22.05.2026, ПРАЙМ
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде (Туркмения) в пятницу. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T01:00+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде (Туркмения) в пятницу. Ниже приводится справочная информация. Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993), Совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов. Совет глав правительств Содружества решает вопросы: – реализации поручений Совета глав государств, данных Совету глав правительств; – реализации положений, зафиксированных в Договоре о создании Экономического союза, а также практического функционирования зоны свободной торговли; – принятия совместных программ развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики и их финансирования; – развития систем транспорта, связи, энергетических систем; – сотрудничества в вопросах тарифной, кредитно-финансовой и налоговой политики; – разработки механизмов, направленных на формирование научно-технологического пространства; – создания органов Содружества в рамках его компетенции; – назначения (утверждения) руководителей органов Содружества, отнесенные к его компетенции; – финансового обеспечения деятельности органов Содружества; – сотрудничества в вопросах социальной политики; – контроля за деятельностью органов СНГ; – делегирования Совету министров иностранных дел и Экономическому совету СНГ своих полномочий, кроме полномочий, делегированных ему Советом глав государств СНГ. Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов. Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения. Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания. Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств – членов Содружества. Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске. Совет глав правительств создает рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты. Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов. Последнее заседание Совета глав правительств СНГ прошло 29 сентября 2025 года в Минске. В нем приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель председателя кабинета министров Туркмении Ходжамырат Гелдимырадов, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В режиме видео-конференц-связи в работе Совета принял участие вице-премьер Армении Мгер Григорян. Повестка дня встречи включала 15 вопросов, касающихся сотрудничества в научно-технологической сфере, в области лесного хозяйства и лесной промышленности, цифровых технологий, сельского хозяйства, строительства, использования атомной энергии в мирных целях. По итогам встречи был подписан план мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, охватывающий 2026-2030 годы. Документ предусматривает разработку и реализацию совместных мер и конкретных проектов по поддержанию и расширению взаимовыгодных производственных кооперационных связей между предприятиями и технологически связанными производствами, поддержке инвестиционной и научной кооперации, обеспечению цифровизации национальной экономики, активизации сотрудничества в сфере инноваций, развитию грузоперевозок, в том числе транзита, через государственные границы государств - участников СНГ, а также росту взаимной торговли товарами и услугами, обеспечению эффективной работы национальных платежных систем. В числе других подписанных документов – Стратегия научно-технологического развития на 2026-2035 годы, Основные направления сотрудничества государств - участников СНГ в области лесного хозяйства и лесной промышленности на период до 2035 года, Стратегия сотрудничества в развитии информационного общества и цифровой экономики на период до 2035 года, Стратегия цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств – участников СНГ и др. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится 22 мая 2026 года в Ашхабаде. В проекте повестки дня мероприятия значатся 12 вопросов. Так, в узком формате члены СГП обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, подведут итоги реализации Межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии, пространственных данных на период до 2026 года. В широком формате планируется принять решения, касающиеся сотрудничества стран СНГ в сферах конгрессно-выставочной деятельности, цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса, транспорта, радионавигации, рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств.
