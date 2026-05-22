ВСУ ночью атаковали колледж в ЛНР, ранены 35 человек

2026-05-22T09:04+0300

ЛУГАНСК, 22 мая - ПРАЙМ. Тридцать пять человек ранены при ударе БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник. "Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек", - сообщил Пасечник в канале на платформе "Макс". Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

