Omoda C5 пополнит список авто, разрешенных для закупки в такси в России

Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупки в таксопарки России, пополнит модель Omoda C5 калужского производства, сообщил Минпромторг РФ.

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупки в таксопарки России, пополнит модель Omoda C5 калужского производства, сообщил Минпромторг РФ. В России с 1 марта действует закон о локализации такси, согласно которому, ставить на учет в региональные реестры такси можно только автомобили, включенные в специальный перечень "Перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры "закона о локализации такси", будет расширен за счет модели Omoda C5, производство которой локализовано в Калужской области в рамках СПИК (специальный инвестиционный контракт - ред.)", - говорится в сообщении. Распоряжение правительства России о включении модели в перечень подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации. В Минпромторге напомнили, что перечень локализованных автомобилей для такси подразумевает возможность регулярной актуализации по мере локализации новых моделей. При этом для включения в него машина должна соответствовать одному из трех критериев, установленных законом о локализации такси. Эти критерии выглядят следующим образом: совокупное количество баллов локализации соответствует установленному правительством РФ порогу для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года; автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси. Обновленный с учетом Omoda C5 перечень автомобилей включает 27 машин, среди которых также семь моделей Lada, две - Sollers, по три Evolute и Voyah, шесть моделей "Москвича", электрокроссовер "Яндекса" UMO 5, три модели Haval и одна Tenet.

