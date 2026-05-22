Банки не вправе требовать доплату за доллары нового дизайна, считают в ГД

Банки не вправе требовать доплату за доллары нового дизайна, считают депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе вице-спикером ГД Владиславом Даванковым. | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T16:04+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Банки не вправе требовать доплату за доллары нового дизайна, считают депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе вице-спикером ГД Владиславом Даванковым. Депутаты направили обращение с соответствующим предложением главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления прямого запрета уполномоченным банкам, их филиалам и внутренним структурным подразделениям требовать с физических лиц обязательную дополнительную плату за выдачу банкнот долларов США нового дизайна при обычной операции покупки наличной иностранной валюты", - сказано в обращении. Авторы обращения отметили, что исключения составляют ситуации, когда банкноты не имеются в кассе и предоставляются в рамках отдельно заказанной потребителем услуги индивидуального подбора банкнот. По словам депутатов, речь идет именно о недопущении обязательной доплаты за год выпуска или дизайн платежеспособной банкноты, когда такая доплата фактически создает разные условия для приобретения одной и той же иностранной валюты. Инициативой также предусматривается, что услуга по предварительному подбору банкнот должна быть добровольной, заранее раскрытой потребителю, оформленной как самостоятельная услуга и не должна подменять обычную операцию продажи наличной валюты. По мнению авторов, реализация инициативы повысит прозрачность валютно-обменных операций для граждан, исключит неодинаковую практику взимания доплат за доллары нового дизайна, снизит риск навязывания дополнительных платежей, а также обеспечит более понятное применение действующих требований Банка России к операциям с наличной иностранной валютой.

