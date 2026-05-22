Совет директоров "Башнефти" рекомендовал дивиденды в 69,29 рубля на акцию
2026-05-22T20:34+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Башнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 69,29 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, годовое собрание акционеров, где они примут решение по дивидендам, пройдет 26 июня в Уфе, сообщила компания. "Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли общества по результатам 2025 года в размере: 10 244 283 222,81 рубля по обыкновенным акциям, что составляет 69,29 рубля на 1 обыкновенную акцию; 2 064 011 351,48 рубля по привилегированным акциям типа "А", что составляет 69,29 рубля на 1 привилегированную акцию типа "А", на общую сумму 12 308 294 574,29 рубля", - сообщила компания. Годовое собрание акционеров компании будет проведено 26 июня в Уфе, уточняется в сообщении.Реестр на получение дивидендов закрывается 13 июля.В повестку годового собрания акционеров включены стандартные вопросы, среди которых решение по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2025 год, утверждение совета директоров и прочие. Также в повестке годового собрания обсуждение участия в "Башнефти" в союзе и прекращение участия в объединении. Их названия не уточняются.Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2025 году снизилась на 53% и составила 49,227 миллиарда рублей. Таким образом, на дивиденды предложено направить 25% чистой прибыли.Чистая прибыль в 2024 году снизилась на 41% и составила 104,667 миллиарда рублей. В целом "Башнефть" направила по итогам года на дивиденды 26,167 миллиарда рублей, или порядка 25% от чистой прибыли."Башнефть" традиционно направляет на дивиденды не менее 25% чистой прибыли по МСФО."Башнефть" обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. По данным на 2021 год 57,66% в уставном капитале принадлежало "Роснефти", 25% - министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, 9,16% - Национальному расчетному депозитарию, 4,41% - подконтрольным "Башнефти" юрлицам, 0,03% - прочим юрлицам, 3,74% - физлицам.
