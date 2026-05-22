"Белавиа" возобновила регулярные рейсы в ОАЭ - 22.05.2026, ПРАЙМ
"Белавиа" возобновила регулярные рейсы в ОАЭ
2026-05-22T16:17+0300
"Белавиа" возобновила регулярные рейсы в ОАЭ

"Белавиа" возобновила регулярные рейсы между Минском и Дубаем

МИНСК, 22 мая - ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что возобновила приостановленное в начале марта авиасообщение между Минском и Дубаем.
"Белавиа" приостановила регулярные рейсы в Дубай на фоне проблем с авиасообщением на Ближнем Востоке в начале марта. В конце апреля авиаперевозчик продлил приостановку.
"Белавиа" вновь выполняет регулярные рейсы в Дубай. Мы возобновили полетную программу в ОАЭ. "Боинг 737-8" вылетел ранним утром, успешно приземлился в международном аэропорту Дубая, а сейчас направляется обратно в Минск", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании.
Ранее авиакомпания сообщила, что регулярное авиасообщение будет восстановлено при условии, что будут обеспечены условия для безопасного выполнения полетов.
На начальном этапе рейсы запланированы два раза в неделю: по вторникам и пятницам. В июле, по мере повышения спроса, частота полетов будет увеличиваться, говорится в сообщении.
