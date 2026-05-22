"Белавиа" возобновила регулярные рейсы в ОАЭ
2026-05-22T16:17+0300
МИНСК, 22 мая - ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что возобновила приостановленное в начале марта авиасообщение между Минском и Дубаем. "Белавиа" приостановила регулярные рейсы в Дубай на фоне проблем с авиасообщением на Ближнем Востоке в начале марта. В конце апреля авиаперевозчик продлил приостановку. "Белавиа" вновь выполняет регулярные рейсы в Дубай. Мы возобновили полетную программу в ОАЭ. "Боинг 737-8" вылетел ранним утром, успешно приземлился в международном аэропорту Дубая, а сейчас направляется обратно в Минск", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании. Ранее авиакомпания сообщила, что регулярное авиасообщение будет восстановлено при условии, что будут обеспечены условия для безопасного выполнения полетов. На начальном этапе рейсы запланированы два раза в неделю: по вторникам и пятницам. В июле, по мере повышения спроса, частота полетов будет увеличиваться, говорится в сообщении.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7ee695718df44b82277a008e5979d01b.jpg
