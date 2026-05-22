Бензин Аи-92 по итогам недели немного подорожал
2026-05-22T15:39+0300
Бензин Аи-92 по итогам недели немного подорожал
Средняя биржевая цена бензина Аи-92 в РФ за неделю выросла на 0,8%, Аи-95 - на 0,9%
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам недели выросли на 0,8 %, а на марку Аи-95 - на 0,9%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов.
Так, средняя биржевая цена бензина Аи-92 в период с 18 по 22 мая составила 66 454 рублей, а Аи-95 - 72 779 рублей за тонну. А на сокращенной рабочей неделе с 12 по 15 мая - 65 924 и 72 098 рубля соответственно.
Средняя цена летнего дизельного топлива повысилась за неделю на 1,16%, до 64 244 рублей за тонну.
Биржевые цены на бензин и дизельное топливо обычно растут сезонно. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании.
Правительство России тем временем распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей - до 31 июля.
