Бензин Аи-92 по итогам недели немного подорожал - 22.05.2026, ПРАЙМ

Средние цены на бензин Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам недели выросли на 0,8 %, а на марку Аи-95 -... | 22.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам недели выросли на 0,8 %, а на марку Аи-95 - на 0,9%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя биржевая цена бензина Аи-92 в период с 18 по 22 мая составила 66 454 рублей, а Аи-95 - 72 779 рублей за тонну. А на сокращенной рабочей неделе с 12 по 15 мая - 65 924 и 72 098 рубля соответственно. Средняя цена летнего дизельного топлива повысилась за неделю на 1,16%, до 64 244 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин и дизельное топливо обычно растут сезонно. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании. Правительство России тем временем распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей - до 31 июля.

