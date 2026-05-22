Фондовые индексы АТР поднимаются за счет роста технологического сектора
Биржи АТР в пятницу растут на фоне позитива в технологическом секторе
Токийская фондовая биржа. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром растут в связи с позитивом в технологическом секторе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.23 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимается на 0,5%, до 4 097,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,6%, до 2 845,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,27%, до 25 708 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,37%, до 8 653,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,81%, до 63 420 пунктов, корейский KOSPI - на 0,68%, до 7 868,53 пункта.
Инвесторы следят за выходом отчетов крупных технологических компаний. Так, ранее на этой неделе отчиталась Nvidia, ее квартальная чистая прибыль выросла втрое в годовом выражении, превысив 58 миллиардов долларов, а скорректированная прибыль на акцию - выше ожиданий аналитиков.
В пятницу опубликовала результаты за предыдущий квартал китайский производитель компьютерной техники Lenovo. Квартальная выручка компании увеличилась на 27% в годовом выражении - до 21,6 миллиарда долларов, что стало самым высоким квартальным темпом роста за пять лет. Акции Lenovo подскакивают в цене на 16%.
Кроме того, акции китайской Kuaishou Technology растут в цене на 1,96%, Xiaomi - на 1,69%, Baidu - на 1,9%, бумаги японской Tokyo Electron дорожают на 2,23%, южнокорейской LG Electronics - на 2,77%.
"На фоне неопасного режима волатильности и устойчивого экономического роста в США любые признаки подъема спроса на искусственный интеллект будут продолжать поддерживать структурный импульс, движущий связанный с ним технологические компании", - цитирует агентство Блумберг мнение своего аналитика Дэвида Сэвиджа (David Savage).
В пятницу также была опубликована статистика экономики Японии. По итогам апреля индекс потребительских цен замедлил рост до 1,4% в годовом выражении после увеличения на 1,5% по итогам марта, сообщило статистическое ведомство министерства внутренних дел и коммуникаций страны.