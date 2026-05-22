Фондовые индексы Европы растут в пятницу - 22.05.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут в пятницу - 22.05.2026, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут в ожидании разрешения конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. | 22.05.2026, ПРАЙМ
12:37 22.05.2026
 
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут в ожидании разрешения конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 12.19 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,35% относительно предыдущего закрытия, до 10 480,17 пункта, французский CAC 40 - на 0,32%, до 8 111,9 пункта, а немецкий DAX - на 0,35%, до 24 742,12 пункта.
Европейские инвесторы следят за ситуацией вокруг переговоров относительно конфликта на Ближнем Востоке. Накануне президент США Дональд Трамп утверждал, что ситуация с Ираном разрешится очень скоро.
Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, ожидают, что соглашение, включающее открытие Ормузского пролива, вызовет подъем фондовых индексов Европы, которые отстают от прочих бирж, так как зависимость региона от импорта нефти оказывает давление на рынки и стимулирует ускорение инфляции.
Вместе с тем рынки анализируют вышедшие в пятницу оценки национальных статистических ведомств по состоянию экономики местных стран.
Так, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на июнь вырос до минус 29,8 пункта с пересмотренного значения мая в минус 33,1 пункта. Индекс делового климата в Германии в мае составил 84,9 пункта, поднявшись с апрельских 84,5 пункта.
Розничные продажи Великобритании в апреле снизились на 1,3% после роста на 0,6% месяцем ранее (первоначально рост оценивался в 0,7%). Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,6%.
Акции швейцарской Richemont, владеющей брендом Cartier, в Лондоне дешевеют на 3%, хотя при открытии они росли в цене в пределах 2%.Перед открытием торгов дня компания представила показатели за прошедший фингод (завершился 31 марта). Так, выручка в четвертом квартале выросла на 13% в годовом выражении, до 5,4 миллиарда евро, что выше прогноза в 5,3 миллиарда евро, который приводит Рейтер.
