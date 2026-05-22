Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рябков: американский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/biznes-870122747.html
Рябков: американский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку
Рябков: американский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку - 22.05.2026, ПРАЙМ
Рябков: американский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку
Добавлены подробности (после второго абзаца) | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T00:54+0300
2026-05-22T00:54+0300
россия
сша
вашингтон
сергей рябков
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870122747.jpg?1779400490
Добавлены подробности (после второго абзаца) МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Американский бизнес сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда сможет вернуться туда, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "При этом американский бизнес по-прежнему сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда сможет сюда вернуться", - сказал Рябков "Ведомостям". "Реализация огромного потенциала торгово-экономических отношений между Россией и США возможна лишь при наличии у Вашингтона политической воли к устранению масштабных односторонних ограничительных барьеров, наложенных на сотрудничество с нашей страной", - подчеркнул он. Пока же, оставаясь открытыми к взаимодействию со всеми, включая США, Россия вынуждена "искать дополнительные защищенные пути развития наших финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов с дружественными и прагматично настроенными государствами", указал Рябков.
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, вашингтон, сергей рябков, ведомости
РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Сергей Рябков, Ведомости
00:54 22.05.2026
 
Рябков: американский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку

Замглавы МИД Рябков: американский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Добавлены подробности (после второго абзаца)
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Американский бизнес сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда сможет вернуться туда, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"При этом американский бизнес по-прежнему сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда сможет сюда вернуться", - сказал Рябков "Ведомостям".
"Реализация огромного потенциала торгово-экономических отношений между Россией и США возможна лишь при наличии у Вашингтона политической воли к устранению масштабных односторонних ограничительных барьеров, наложенных на сотрудничество с нашей страной", - подчеркнул он.
Пока же, оставаясь открытыми к взаимодействию со всеми, включая США, Россия вынуждена "искать дополнительные защищенные пути развития наших финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов с дружественными и прагматично настроенными государствами", указал Рябков.
 
РОССИЯСШАВАШИНГТОНСергей РябковВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала