Рябков: американский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку
Добавлены подробности (после второго абзаца) | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T00:54+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Американский бизнес сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда сможет вернуться туда, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"При этом американский бизнес по-прежнему сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда сможет сюда вернуться", - сказал Рябков "Ведомостям".
"Реализация огромного потенциала торгово-экономических отношений между Россией и США возможна лишь при наличии у Вашингтона политической воли к устранению масштабных односторонних ограничительных барьеров, наложенных на сотрудничество с нашей страной", - подчеркнул он.
Пока же, оставаясь открытыми к взаимодействию со всеми, включая США, Россия вынуждена "искать дополнительные защищенные пути развития наших финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов с дружественными и прагматично настроенными государствами", указал Рябков.
