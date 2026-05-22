Рябков: американский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку

Добавлены подробности (после второго абзаца) | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T00:54+0300

Добавлены подробности (после второго абзаца) МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Американский бизнес сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда сможет вернуться туда, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "При этом американский бизнес по-прежнему сохраняет интерес к присутствию на российском рынке, ждет, когда сможет сюда вернуться", - сказал Рябков "Ведомостям". "Реализация огромного потенциала торгово-экономических отношений между Россией и США возможна лишь при наличии у Вашингтона политической воли к устранению масштабных односторонних ограничительных барьеров, наложенных на сотрудничество с нашей страной", - подчеркнул он. Пока же, оставаясь открытыми к взаимодействию со всеми, включая США, Россия вынуждена "искать дополнительные защищенные пути развития наших финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов с дружественными и прагматично настроенными государствами", указал Рябков.

россия, сша, вашингтон, сергей рябков, ведомости