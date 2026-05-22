Богомаз подал заявку на участие в праймериз "Единой России"
2026-05-22T03:01+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Экс-глава Брянской области, депутат Государственной думы Александр Богомаз подал заявку на участие в предварительном голосовании "Единой России" по выборам депутатов Госдумы девятого созыва, выяснило РИА Новости, изучив данные о кандидатах праймериз.
"Единая Россия" 11 марта запустила регистрацию участников предварительного голосования, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Регистрация кандидатов уже завершилась, а регистрация избирателей продлится до 29 мая. Само предварительное голосование будет проходить онлайн с 25 по 31 мая.
Богомаз выдвинулся на предварительное голосование партии по выборам депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу Брянской области. В своем обращении к избирателям он отметил, что в случае его избрания в Госдуму в сентябре, в своей депутатской деятельности он будет опираться на запросы и обращения земляков, из которых и состоит народная программа ЕР.
Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку Богомаза с поста губернатора Брянской области, 14 мая ЦИК России передал ему вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России".
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября.
