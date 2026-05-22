https://1prime.ru/20260522/burjatija-870127753.html
В Джидинском районе Бурятии из-за паводка ограничили движение
В Джидинском районе Бурятии из-за паводка ограничили движение - 22.05.2026, ПРАЙМ
В Джидинском районе Бурятии из-за паводка ограничили движение
Движение ограничено в Джидинском районе Бурятии на участке региональной дороги "Закаменск - Петропавловка - Гусиноозерск" из-за паводка, введен режим повышенной | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T07:15+0300
2026-05-22T07:15+0300
2026-05-22T07:15+0300
экономика
общество
россия
бурятия
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870127753.jpg?1779423324
УЛАН-УДЭ, 22 мая - ПРАЙМ. Движение ограничено в Джидинском районе Бурятии на участке региональной дороги "Закаменск - Петропавловка - Гусиноозерск" из-за паводка, введен режим повышенной готовности, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
"На региональной дороге "Закаменск - Петропавловка - Гусиноозерск" ограничено движение для легкового транспорта... Введен режим повышенной готовности. Готовим технику, посты с сотрудниками ГИБДД. Плюс на месте сейчас дорожная служба - они будут знаки устанавливать. Уровень воды в реке Джида - 591 сантиметр пока. Но ситуация меняется чуть ли не каждый час", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в администрации Тункинского района РИА Новости сообщили, что в поселке Зун-Мурино подтоплены 20 домов и приусадебных участков, люди самостоятельно эвакуировались в ПВР, организованный местными властями в школе.
Региональный главк МЧС предупреждал, что с 21 по 23 мая в Бурятии пройдут дожди, грозы, град, в горах - снег. Прогнозировалось усиление ветра до 24 метров в секунду, а также понижение воздуха на восемь и более градусов.
бурятия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, бурятия, мчс
Экономика, Общество , РОССИЯ, Бурятия, МЧС
В Джидинском районе Бурятии из-за паводка ограничили движение
В Джидинском районе Бурятии из-за паводка ограничили движение на участке дороги
УЛАН-УДЭ, 22 мая - ПРАЙМ. Движение ограничено в Джидинском районе Бурятии на участке региональной дороги "Закаменск - Петропавловка - Гусиноозерск" из-за паводка, введен режим повышенной готовности, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
"На региональной дороге "Закаменск - Петропавловка - Гусиноозерск" ограничено движение для легкового транспорта... Введен режим повышенной готовности. Готовим технику, посты с сотрудниками ГИБДД. Плюс на месте сейчас дорожная служба - они будут знаки устанавливать. Уровень воды в реке Джида - 591 сантиметр пока. Но ситуация меняется чуть ли не каждый час", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в администрации Тункинского района РИА Новости сообщили, что в поселке Зун-Мурино подтоплены 20 домов и приусадебных участков, люди самостоятельно эвакуировались в ПВР, организованный местными властями в школе.
Региональный главк МЧС предупреждал, что с 21 по 23 мая в Бурятии пройдут дожди, грозы, град, в горах - снег. Прогнозировалось усиление ветра до 24 метров в секунду, а также понижение воздуха на восемь и более градусов.