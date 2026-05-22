В Джидинском районе Бурятии из-за паводка ограничили движение

В Джидинском районе Бурятии из-за паводка ограничили движение

2026-05-22T07:15+0300

УЛАН-УДЭ, 22 мая - ПРАЙМ. Движение ограничено в Джидинском районе Бурятии на участке региональной дороги "Закаменск - Петропавловка - Гусиноозерск" из-за паводка, введен режим повышенной готовности, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации. "На региональной дороге "Закаменск - Петропавловка - Гусиноозерск" ограничено движение для легкового транспорта... Введен режим повышенной готовности. Готовим технику, посты с сотрудниками ГИБДД. Плюс на месте сейчас дорожная служба - они будут знаки устанавливать. Уровень воды в реке Джида - 591 сантиметр пока. Но ситуация меняется чуть ли не каждый час", - рассказал собеседник агентства. Ранее в администрации Тункинского района РИА Новости сообщили, что в поселке Зун-Мурино подтоплены 20 домов и приусадебных участков, люди самостоятельно эвакуировались в ПВР, организованный местными властями в школе. Региональный главк МЧС предупреждал, что с 21 по 23 мая в Бурятии пройдут дожди, грозы, град, в горах - снег. Прогнозировалось усиление ветра до 24 метров в секунду, а также понижение воздуха на восемь и более градусов.

