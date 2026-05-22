Совет директоров ОВК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
2026-05-22T15:32+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания. "Рекомендовать на годовом заседании общего собрания акционеров... дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать", - говорится в сообщении.Годовое собрание ОВК назначено на 24 июня 2026 года. Оно пройдет в форме заседания, голосование на котором совмещено с заочным голосованием. Прием заполненных бюллетеней при заочном голосовании заканчивается 21 июня. Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, определяются по состоянию на 1 июня текущего года.ОВК не платит дивиденды уже несколько лет. Чистая прибыль компании по РСБУ за 2025 года составила 148,8 миллиона рублей против убытка в 13,1 миллиарда рублей годом ранее, по МСФО - снизилась на 30,9%, до 21,7 миллиарда рублей.НПК "Объединенная вагонная компания" – российский производитель грузовых вагонов. Холдинг выпускает более 70 моделей подвижного состава. Производственные мощности группы позволяют выпускать до 20 тысяч вагонов в год.
