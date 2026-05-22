Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет директоров ОВК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/dividendy--870139914.html
Совет директоров ОВК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров ОВК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год - 22.05.2026, ПРАЙМ
Совет директоров ОВК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T15:32+0300
2026-05-22T15:32+0300
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0a/869055098_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_90db2da81cec7ea475eac085824ea028.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания. "Рекомендовать на годовом заседании общего собрания акционеров... дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать", - говорится в сообщении.Годовое собрание ОВК назначено на 24 июня 2026 года. Оно пройдет в форме заседания, голосование на котором совмещено с заочным голосованием. Прием заполненных бюллетеней при заочном голосовании заканчивается 21 июня. Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, определяются по состоянию на 1 июня текущего года.ОВК не платит дивиденды уже несколько лет. Чистая прибыль компании по РСБУ за 2025 года составила 148,8 миллиона рублей против убытка в 13,1 миллиарда рублей годом ранее, по МСФО - снизилась на 30,9%, до 21,7 миллиарда рублей.НПК "Объединенная вагонная компания" – российский производитель грузовых вагонов. Холдинг выпускает более 70 моделей подвижного состава. Производственные мощности группы позволяют выпускать до 20 тысяч вагонов в год.
https://1prime.ru/20260522/dividendy-870131402.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0a/869055098_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0da186a62d38ff7b92768ce59fdadbef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес
РОССИЯ, Бизнес
15:32 22.05.2026
 
Совет директоров ОВК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров ОВК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания.
"Рекомендовать на годовом заседании общего собрания акционеров... дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать", - говорится в сообщении.
Годовое собрание ОВК назначено на 24 июня 2026 года. Оно пройдет в форме заседания, голосование на котором совмещено с заочным голосованием. Прием заполненных бюллетеней при заочном голосовании заканчивается 21 июня. Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, определяются по состоянию на 1 июня текущего года.
ОВК не платит дивиденды уже несколько лет. Чистая прибыль компании по РСБУ за 2025 года составила 148,8 миллиона рублей против убытка в 13,1 миллиарда рублей годом ранее, по МСФО - снизилась на 30,9%, до 21,7 миллиарда рублей.
НПК "Объединенная вагонная компания" – российский производитель грузовых вагонов. Холдинг выпускает более 70 моделей подвижного состава. Производственные мощности группы позволяют выпускать до 20 тысяч вагонов в год.
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Совет директоров МТС дал рекомендации по дивидендам за 2025 год
09:44
 
РОССИЯБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала