Совет директоров МТС дал рекомендации по дивидендам за 2025 год

2026-05-22T09:44+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды по итогам года в размере 35 рублей на акцию, сообщили в компании. "Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "МТС" принять решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "МТС" в размере 35,0 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая", - говорится в сообщении.

