В ЕАО строят две солнечные электростанции

Подготовительные работы ведутся на площадке в Еврейской автономной области (ЕАО), где строят две солнечные электростанции общей мощностью 580 мегаватт, сообщает | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T05:35+0300

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – ПРАЙМ. Подготовительные работы ведутся на площадке в Еврейской автономной области (ЕАО), где строят две солнечные электростанции общей мощностью 580 мегаватт, сообщает губернатор ЕАО Мария Костюк. "Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы: монтируется ограждение, организуются проезды, строители приступают к прокладке кабельных сетей. Параллельно для проекта отгружаются солнечные модули. Они отечественного производства и изготавливаются на заводе в Чебоксарах", – говорится в сообщении губернатора в официальном Telegram-канале. Также Костюк добавила, что строящиеся Дежневская и Семеновская станции займут площадь порядка 14 квадратных километров, а их мощность составит 580 мегаватт электроэнергии.

