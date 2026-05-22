В ЕАО строят две солнечные электростанции - 22.05.2026, ПРАЙМ
В ЕАО строят две солнечные электростанции
Подготовительные работы ведутся на площадке в Еврейской автономной области (ЕАО), где строят две солнечные электростанции общей мощностью 580 мегаватт, сообщает | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T05:35+0300
2026-05-22T06:46+0300
энергетика
экономика
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – ПРАЙМ. Подготовительные работы ведутся на площадке в Еврейской автономной области (ЕАО), где строят две солнечные электростанции общей мощностью 580 мегаватт, сообщает губернатор ЕАО Мария Костюк. "Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы: монтируется ограждение, организуются проезды, строители приступают к прокладке кабельных сетей. Параллельно для проекта отгружаются солнечные модули. Они отечественного производства и изготавливаются на заводе в Чебоксарах", – говорится в сообщении губернатора в официальном Telegram-канале. Также Костюк добавила, что строящиеся Дежневская и Семеновская станции займут площадь порядка 14 квадратных километров, а их мощность составит 580 мегаватт электроэнергии.
05:35 22.05.2026 (обновлено: 06:46 22.05.2026)
 
В ЕАО строят две солнечные электростанции мощностью 580 мегаватт

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – ПРАЙМ. Подготовительные работы ведутся на площадке в Еврейской автономной области (ЕАО), где строят две солнечные электростанции общей мощностью 580 мегаватт, сообщает губернатор ЕАО Мария Костюк.
"Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы: монтируется ограждение, организуются проезды, строители приступают к прокладке кабельных сетей. Параллельно для проекта отгружаются солнечные модули. Они отечественного производства и изготавливаются на заводе в Чебоксарах", – говорится в сообщении губернатора в официальном Telegram-канале.
Также Костюк добавила, что строящиеся Дежневская и Семеновская станции займут площадь порядка 14 квадратных километров, а их мощность составит 580 мегаватт электроэнергии.
 
