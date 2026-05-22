Уганда приостановила авиарейсы в ДРК из-за вспышки Эболы, пишут СМИ
2026-05-22T10:08+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Уганда приостановила авиарейсы в Демократическую Республику Конго (ДРК) из-за вспышки Эболы, сообщает газета Daily Monitor со ссылкой на заявление властей. "Правительство приостановило все прямые рейсы между Угандой и ДРК", - говорится в публикации. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. По последним данным конголезских властей, в стране была зарегистрирована 131 смерть от вируса. Прежняя вспышка лихорадки Эбола в ДРК завершилась в октябре 2025 года.
Daily Monitor: Уганда приостановила авиарейсы в ДР Конго из-за вспышки Эболы