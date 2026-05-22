https://1prime.ru/20260522/ebola-870132133.html

Уганда приостановила авиарейсы в ДРК из-за вспышки Эболы, пишут СМИ

Уганда приостановила авиарейсы в ДРК из-за вспышки Эболы, пишут СМИ - 22.05.2026, ПРАЙМ

Уганда приостановила авиарейсы в ДРК из-за вспышки Эболы, пишут СМИ

Уганда приостановила авиарейсы в Демократическую Республику Конго (ДРК) из-за вспышки Эболы, сообщает газета Daily Monitor со ссылкой на заявление властей. | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T10:08+0300

2026-05-22T10:08+0300

2026-05-22T10:08+0300

уганда

воз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862426004_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_547257b6b55d24f0051fabbbc460c4ab.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Уганда приостановила авиарейсы в Демократическую Республику Конго (ДРК) из-за вспышки Эболы, сообщает газета Daily Monitor со ссылкой на заявление властей. "Правительство приостановило все прямые рейсы между Угандой и ДРК", - говорится в публикации. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. По последним данным конголезских властей, в стране была зарегистрирована 131 смерть от вируса. Прежняя вспышка лихорадки Эбола в ДРК завершилась в октябре 2025 года.

https://1prime.ru/20260519/voz--870042559.html

https://1prime.ru/20260517/onischenko-870000377.html

уганда

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

уганда, воз