Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировая экономика может столкнуться со спадом, сравнимым с 2008 годом - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260522/ekonomika-870123668.html
Мировая экономика может столкнуться со спадом, сравнимым с 2008 годом
Мировая экономика может столкнуться со спадом, сравнимым с 2008 годом - 22.05.2026, ПРАЙМ
Мировая экономика может столкнуться со спадом, сравнимым с 2008 годом
Мировая экономика может столкнуться со спадом, сравнимым с финансовым кризисом 2008 года, если Ормузский пролив не откроется в августе, передает агентство... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T01:34+0300
2026-05-22T01:34+0300
экономика
мировая экономика
ормузский пролив
иран
персидский залив
фатих бироль
мэа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870123668.jpg?1779402849
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мировая экономика может столкнуться со спадом, сравнимым с финансовым кризисом 2008 года, если Ормузский пролив не откроется в августе, передает агентство Блумберг со ссылкой на прогнозы аналитической компании Rapidan Energy Group. "Закрытие Ормузского пролива до августа повышает риск экономического спада, близкого по масштабу к Великой рецессии 2008 года", - передает агентство. Как полагают аналитики Rapidan Energy Group, при наиболее вероятном сценарии пролив откроется в июле. Сокращение спроса на нефть в этом случае составит в среднем 2,6 миллиона баррелей в сутки, а спотовая цена на нефть марки Brent поднимется летом примерно до 130 долларов за баррель. Однако если пролив останется закрытым и после июля, то для того, чтобы компенсировать шок, вызванный снижением предложения, потребуется еще большее снижение спроса. Если пролив не откроется в августе, то дефицит предложения в третьем квартале года возрастет примерно до 6 миллионов баррелей в сутки. В четверг глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что ситуация на мировом рынке нефти может стать сложнее в июле-августе, если Ормузский пролив не будет открыт. По его словам, текущий кризис оказался масштабнее всех предыдущих энергетических кризисов вместе взятых. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
ормузский пролив
иран
персидский залив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ормузский пролив, иран, персидский залив, фатих бироль, мэа
Экономика, Мировая экономика, Ормузский пролив, ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Фатих Бироль, МЭА
01:34 22.05.2026
 
Мировая экономика может столкнуться со спадом, сравнимым с 2008 годом

Блумберг: экономика может столкнуться со спадом, сравнимым с кризисом 2008 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мировая экономика может столкнуться со спадом, сравнимым с финансовым кризисом 2008 года, если Ормузский пролив не откроется в августе, передает агентство Блумберг со ссылкой на прогнозы аналитической компании Rapidan Energy Group.
"Закрытие Ормузского пролива до августа повышает риск экономического спада, близкого по масштабу к Великой рецессии 2008 года", - передает агентство.
Как полагают аналитики Rapidan Energy Group, при наиболее вероятном сценарии пролив откроется в июле. Сокращение спроса на нефть в этом случае составит в среднем 2,6 миллиона баррелей в сутки, а спотовая цена на нефть марки Brent поднимется летом примерно до 130 долларов за баррель.
Однако если пролив останется закрытым и после июля, то для того, чтобы компенсировать шок, вызванный снижением предложения, потребуется еще большее снижение спроса. Если пролив не откроется в августе, то дефицит предложения в третьем квартале года возрастет примерно до 6 миллионов баррелей в сутки.
В четверг глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что ситуация на мировом рынке нефти может стать сложнее в июле-августе, если Ормузский пролив не будет открыт. По его словам, текущий кризис оказался масштабнее всех предыдущих энергетических кризисов вместе взятых.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
 
ЭкономикаМировая экономикаОрмузский проливИРАНПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВФатих БирольМЭА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала