Эксперт назвал главную причину возгорания на коммерческих объектах - 22.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал главную причину возгорания на коммерческих объектах
Эксперт назвал главную причину возгорания на коммерческих объектах

Эксперт Фатунов назвал перегрев электросетей причиной возгорания на коммерческих объектах

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Основной причиной возгорания на коммерческих объектах в России является короткое замыкание и перегрев электросетей, к которым подключили слишком много приборов, чаще всего от этого страдают розничные магазины и предприятия сферы услуг, рассказал РИА Новости руководитель направления урегулирования корпоративных убытков "СберСтрахования" Александр Фатунов.
"Чаще всего возгорания происходят из-за коротких замыканий и перегрева электросетей из-за большого количества подключенных приборов. Среди других распространенных причин — пренебрежение правилами хранения и использования горючих и легковоспламеняющихся веществ, ошибки при проведении сварочных и ремонтных работ, а также поджоги", - сказал он.
Наиболее часто возгорания происходят в торговых помещениях, прежде всего в розничных магазинах, где к сети одновременно подключено большое количество электроприборов.
"На втором месте — предприятия сферы услуг и общественного питания, где риск повышают кухонное оборудование, а порой и работа с открытым огнем. Далее следуют офисы, а также склады и производственные объекты", - добавил эксперт.
По его словам, за последние пять лет страховая компания выплатила бизнесу по страховым случаям с пожарами почти 4 миллиарда рублей.
Страховщик советует предпринимателям соблюдать несколько простых правил, чтобы снизить риск и минимизировать последствия пожара. "В первую очередь следует следить за тем, чтобы доступ к пожарным кранам оставался свободным. Не менее важно контролировать состояние электроприборов и проводки, не допуская перегрузок, а также регулярно проверять кабели, розетки и выключатели", - сказал Фатунов.
Также стоит регулярно проверять исправность противопожарных дверей и ворот и своевременно обслуживать системы сигнализации и автоматического тушения, отметил он.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
