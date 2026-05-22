Эксперт объяснила, почему шоколад в мире не подешевеет - 22.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснила, почему шоколад в мире не подешевеет
2026-05-22T07:48+0300
2026-05-22T08:06+0300
2026
07:48 22.05.2026 (обновлено: 08:06 22.05.2026)
 
Эксперт объяснила, почему шоколад в мире не подешевеет

Гаврилова: шоколад в мире не подешевеет из-за дорогой логистики и дорогого производства

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Шоколад в мире не подешевеет вслед за какао-бобами из-за дорогой логистики и высоких затрат на производство товара, включая электроэнергию, рассказала РИА Новости научный сотрудник Института Африки РАН Нина Гаврилова.
"С учетом роста цен на производственные процессы, на электроэнергию, логистику и другие сопутствующие расходы ожидать снижения стоимости шоколада в мире не следует", - объяснила эксперт.
По итогам первого квартала текущего года стоимость какао-бобов упала в 1,9 раза. Гаврилова отметила, что на ценовую динамику влияет восстановление урожайности и пополнение запасов на рынке.
Если не возникнет "черных лебедей" в мировой экономике, цены на какао в 2026-2027 годах будут в диапазоне 3-4 тысячи долларов за тонну, прогнозирует эксперт.
"Розничные цены на шоколад и шоколадную продукцию реагируют не так быстро, как это происходит на биржевом рынке сырья. Об удешевлении шоколадных изделий говорить рано", - заключила Гаврилова.
 
