https://1prime.ru/20260522/ekspert-870128377.html

Эксперт объяснила, почему шоколад в мире не подешевеет

Эксперт объяснила, почему шоколад в мире не подешевеет - 22.05.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснила, почему шоколад в мире не подешевеет

Шоколад в мире не подешевеет вслед за какао-бобами из-за дорогой логистики и высоких затрат на производство товара, включая электроэнергию, рассказала РИА... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T07:48+0300

2026-05-22T07:48+0300

2026-05-22T08:06+0300

бизнес

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870128377.jpg?1779426410

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Шоколад в мире не подешевеет вслед за какао-бобами из-за дорогой логистики и высоких затрат на производство товара, включая электроэнергию, рассказала РИА Новости научный сотрудник Института Африки РАН Нина Гаврилова. "С учетом роста цен на производственные процессы, на электроэнергию, логистику и другие сопутствующие расходы ожидать снижения стоимости шоколада в мире не следует", - объяснила эксперт. По итогам первого квартала текущего года стоимость какао-бобов упала в 1,9 раза. Гаврилова отметила, что на ценовую динамику влияет восстановление урожайности и пополнение запасов на рынке. Если не возникнет "черных лебедей" в мировой экономике, цены на какао в 2026-2027 годах будут в диапазоне 3-4 тысячи долларов за тонну, прогнозирует эксперт. "Розничные цены на шоколад и шоколадную продукцию реагируют не так быстро, как это происходит на биржевом рынке сырья. Об удешевлении шоколадных изделий говорить рано", - заключила Гаврилова.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ран