https://1prime.ru/20260522/ekspert-870128377.html
Эксперт объяснила, почему шоколад в мире не подешевеет
Эксперт объяснила, почему шоколад в мире не подешевеет - 22.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснила, почему шоколад в мире не подешевеет
Шоколад в мире не подешевеет вслед за какао-бобами из-за дорогой логистики и высоких затрат на производство товара, включая электроэнергию, рассказала РИА... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T07:48+0300
2026-05-22T07:48+0300
2026-05-22T08:06+0300
бизнес
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870128377.jpg?1779426410
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Шоколад в мире не подешевеет вслед за какао-бобами из-за дорогой логистики и высоких затрат на производство товара, включая электроэнергию, рассказала РИА Новости научный сотрудник Института Африки РАН Нина Гаврилова. "С учетом роста цен на производственные процессы, на электроэнергию, логистику и другие сопутствующие расходы ожидать снижения стоимости шоколада в мире не следует", - объяснила эксперт. По итогам первого квартала текущего года стоимость какао-бобов упала в 1,9 раза. Гаврилова отметила, что на ценовую динамику влияет восстановление урожайности и пополнение запасов на рынке. Если не возникнет "черных лебедей" в мировой экономике, цены на какао в 2026-2027 годах будут в диапазоне 3-4 тысячи долларов за тонну, прогнозирует эксперт. "Розничные цены на шоколад и шоколадную продукцию реагируют не так быстро, как это происходит на биржевом рынке сырья. Об удешевлении шоколадных изделий говорить рано", - заключила Гаврилова.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, ран
Эксперт объяснила, почему шоколад в мире не подешевеет
Гаврилова: шоколад в мире не подешевеет из-за дорогой логистики и дорогого производства
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Шоколад в мире не подешевеет вслед за какао-бобами из-за дорогой логистики и высоких затрат на производство товара, включая электроэнергию, рассказала РИА Новости научный сотрудник Института Африки РАН Нина Гаврилова.
"С учетом роста цен на производственные процессы, на электроэнергию, логистику и другие сопутствующие расходы ожидать снижения стоимости шоколада в мире не следует", - объяснила эксперт.
По итогам первого квартала текущего года стоимость какао-бобов упала в 1,9 раза. Гаврилова отметила, что на ценовую динамику влияет восстановление урожайности и пополнение запасов на рынке.
Если не возникнет "черных лебедей" в мировой экономике, цены на какао в 2026-2027 годах будут в диапазоне 3-4 тысячи долларов за тонну, прогнозирует эксперт.
"Розничные цены на шоколад и шоколадную продукцию реагируют не так быстро, как это происходит на биржевом рынке сырья. Об удешевлении шоколадных изделий говорить рано", - заключила Гаврилова.