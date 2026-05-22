Эксперты рассказали, как защитить дом от удара молнии
2026-05-22T03:46+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Самый простой способ защитить дом от удара молнии – громоотвод, но при его выборе и установке нужно учесть большое количество нюансов, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие".
"Самый простой, на первый взгляд, способ предостеречься — установить громоотвод на крыше. Он примет удар молнии на себя и направит ток в землю. Однако выбрать и установить молниеотвод самому достаточно сложно", - заявили в страховой компании.
Существует много нюансов, которые надо учесть. "Например, какую систему защиты взять: одна покрывает только дом, а вторая радиус до 100 метров. При этом зона действия зависит от высоты установки, габаритов объекта и типа системы", - объясняют эксперты.
При выборе системы защиты необходимо обращать внимание на материал, из которого она сделана, поскольку от этого зависит срок ее службы. У оцинкованной стали он составляет 25 лет, у меди — до 100 лет.
Эксперты советуют не заниматься установкой самостоятельно: неправильно установленная техника может не сработать и даже наоборот - притянуть разряд в опасное место. Стоимость установки такой защиты полностью "под ключ", по их оценке, обойдется приблизительно в 120 тысяч рублей.
Кроме громоотвода, эксперты советуют домовладельцам приобрести устройство защиты от импульсных перенапряжений — оно отключит питание за доли секунды до того, как сгорит техника.
А во время грозы нужно закрыть окна, двери и дымоход — сквозняк и дым притягивают молнии, а также вытащить вилки из розеток и отключить антенны.
