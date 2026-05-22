СМИ: ЕС требует от Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине
Европейские лидеры требуют от Владимира Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине, в частности дело в отношении экс-главы его офиса Андрея...
2026-05-22T00:00+0300
БЕРЛИН, 21 мая - ПРАЙМ. Европейские лидеры требуют от Владимира Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине, в частности дело в отношении экс-главы его офиса Андрея Ермака, ради членства Киева в Евросоюзе, сообщает газета Zeit со ссылкой на источники.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус "ассоциированного члена" ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС.
"Европейцы пришли к единому мнению: если Украина хочет сохранить перспективу вступления в ЕС, ей необходимо в рамках правового государства выяснить, насколько высоко в государственной иерархии простирается этот скандал", - говорится в материале.
Согласно источникам, после отставки Ермака в 2025 году канцлер Германии проводил беседы с Зеленским по вопросу коррупции на Украине и "дал понять, что Украина находится на перепутье из-за коррупционного скандала". Помимо Мерца, аналогичные разговоры с Зеленским провели президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Zeit.
В то же время, согласно сообщению Zeit, власти Украины до сих пор не выполнили требование европейских лидеров.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). В понедельник Ермак вышел из СИЗО под внесенный указанный залог.
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Киев, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, ЕС
