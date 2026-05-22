Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС требует от Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260522/es-870121110.html
СМИ: ЕС требует от Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине
СМИ: ЕС требует от Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине - 22.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕС требует от Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине
Европейские лидеры требуют от Владимира Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине, в частности дело в отношении экс-главы его офиса Андрея... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T00:00+0300
2026-05-22T00:00+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
киев
германия
владимир зеленский
фридрих мерц
эммануэль макрон
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870121110.jpg?1779397205
БЕРЛИН, 21 мая - ПРАЙМ. Европейские лидеры требуют от Владимира Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине, в частности дело в отношении экс-главы его офиса Андрея Ермака, ради членства Киева в Евросоюзе, сообщает газета Zeit со ссылкой на источники. Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус "ассоциированного члена" ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС. "Европейцы пришли к единому мнению: если Украина хочет сохранить перспективу вступления в ЕС, ей необходимо в рамках правового государства выяснить, насколько высоко в государственной иерархии простирается этот скандал", - говорится в материале. Согласно источникам, после отставки Ермака в 2025 году канцлер Германии проводил беседы с Зеленским по вопросу коррупции на Украине и "дал понять, что Украина находится на перепутье из-за коррупционного скандала". Помимо Мерца, аналогичные разговоры с Зеленским провели президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Zeit. В то же время, согласно сообщению Zeit, власти Украины до сих пор не выполнили требование европейских лидеров. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). В понедельник Ермак вышел из СИЗО под внесенный указанный залог.
украина
киев
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, киев, германия, владимир зеленский, фридрих мерц, эммануэль макрон, ес
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Киев, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, ЕС
00:00 22.05.2026
 
СМИ: ЕС требует от Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине

eit: европейские лидеры требуют от Зеленского расследовать коррупционный скандал

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 21 мая - ПРАЙМ. Европейские лидеры требуют от Владимира Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине, в частности дело в отношении экс-главы его офиса Андрея Ермака, ради членства Киева в Евросоюзе, сообщает газета Zeit со ссылкой на источники.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус "ассоциированного члена" ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС.
"Европейцы пришли к единому мнению: если Украина хочет сохранить перспективу вступления в ЕС, ей необходимо в рамках правового государства выяснить, насколько высоко в государственной иерархии простирается этот скандал", - говорится в материале.
Согласно источникам, после отставки Ермака в 2025 году канцлер Германии проводил беседы с Зеленским по вопросу коррупции на Украине и "дал понять, что Украина находится на перепутье из-за коррупционного скандала". Помимо Мерца, аналогичные разговоры с Зеленским провели президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Zeit.
В то же время, согласно сообщению Zeit, власти Украины до сих пор не выполнили требование европейских лидеров.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). В понедельник Ермак вышел из СИЗО под внесенный указанный залог.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАКиевГЕРМАНИЯВладимир ЗеленскийФридрих МерцЭммануэль МакронЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала