В ЕС цены на дизельное топливо в апреле поднялись на 33,7% - 22.05.2026, ПРАЙМ
В ЕС цены на дизельное топливо в апреле поднялись на 33,7%
Цены на дизельное топливо в Евросоюзе поднялись в апреле на 33,7% в годовом выражении, на бензин - на 13,6%, следует из данных европейского статистического... | 22.05.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
польша
словения
румыния
ес
евростат
В ЕС цены на дизельное топливо в апреле поднялись на 33,7%, на бензин повысились на 13,6%

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо в Евросоюзе поднялись в апреле на 33,7% в годовом выражении, на бензин - на 13,6%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
В марте годовой рост показателей составил 19,8% и 9,4% соответственно. В месячном выражении дизтопливо в апреле подорожало на 7,9%, бензин - на 2,4%.
Наибольший рост цен на дизтопливо зафиксирован в Словении (+23,5%) и на Кипре (+18%), наименьший - в Польше (+1,9%) и Румынии (+2,3%). Больше всего стоимость бензина поднялась в Словении (+12,9%), меньше всего - в Ирландии (+1,3%). При этом показатель снизился в Румынии (-1,2%), Испании (-4,6%) и Польше (-6,1%).
Цены на иное топливо и смазочные материалы в ЕС за прошедший месяц выросли на 20,8% в годовом выражении после увеличения на 12,9% в марте. Отмечается, что в 15 странах рост цен превысил 20%.
Наибольшее увеличение стоимости иного топлива и смазочных материалов наблюдалось в Люксембурге (+33,8%), Франции и Швеции (+29,3% в обеих странах), Латвии (+28,1%) и Болгарии (+27,8%). Наименьший рост зафиксирован в Венгрии (+1,5%), Польше (+8,8%) и Италии (+12,9%).
