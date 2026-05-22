https://1prime.ru/20260522/es-870144730.html

В ЕС цены на дизельное топливо в апреле поднялись на 33,7%

В ЕС цены на дизельное топливо в апреле поднялись на 33,7% - 22.05.2026, ПРАЙМ

В ЕС цены на дизельное топливо в апреле поднялись на 33,7%

Цены на дизельное топливо в Евросоюзе поднялись в апреле на 33,7% в годовом выражении, на бензин - на 13,6%, следует из данных европейского статистического... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T18:05+0300

2026-05-22T18:05+0300

2026-05-22T18:05+0300

мировая экономика

польша

словения

румыния

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо в Евросоюзе поднялись в апреле на 33,7% в годовом выражении, на бензин - на 13,6%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. В марте годовой рост показателей составил 19,8% и 9,4% соответственно. В месячном выражении дизтопливо в апреле подорожало на 7,9%, бензин - на 2,4%. Наибольший рост цен на дизтопливо зафиксирован в Словении (+23,5%) и на Кипре (+18%), наименьший - в Польше (+1,9%) и Румынии (+2,3%). Больше всего стоимость бензина поднялась в Словении (+12,9%), меньше всего - в Ирландии (+1,3%). При этом показатель снизился в Румынии (-1,2%), Испании (-4,6%) и Польше (-6,1%). Цены на иное топливо и смазочные материалы в ЕС за прошедший месяц выросли на 20,8% в годовом выражении после увеличения на 12,9% в марте. Отмечается, что в 15 странах рост цен превысил 20%. Наибольшее увеличение стоимости иного топлива и смазочных материалов наблюдалось в Люксембурге (+33,8%), Франции и Швеции (+29,3% в обеих странах), Латвии (+28,1%) и Болгарии (+27,8%). Наименьший рост зафиксирован в Венгрии (+1,5%), Польше (+8,8%) и Италии (+12,9%).

https://1prime.ru/20260522/usa-870144034.html

польша

словения

румыния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, польша, словения, румыния, ес, евростат