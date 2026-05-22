Еврокомиссар предложил создать орган ЕС — США для обсуждения торговли

2026-05-22T19:22+0300

БРЮССЕЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович предложил создать постоянно действующий орган ЕС и США для обсуждения вопросов двусторонних торговых отношений. В ночь на среду главный переговорщик от фракции Европарламента "Европейская народная партия" депутат Желяна Зовко по итогам переговоров заявила, что институты ЕС достигли соглашения по проекту торговой сделки между ЕС и США. "Речь идет о создании платформы для будущего", - сказал Шефчович в интервью газете Financial Times. По его словам, такой орган за счет регулярных сессий содействовал бы урегулированию возможных будущих разногласий Брюсселя и Вашингтона в сфере торговли. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести со следующей недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США. Впоследствии Трамп заявил, что провел разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и согласился дать ей время до 4 июля, чтобы Брюссель выполнил свою часть торговой сделки. Фон дер Ляйен и Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.

сша, брюссель, вашингтон, дональд трамп, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, ес