Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еврокомиссар предложил создать орган ЕС — США для обсуждения торговли - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/evrokomissar-870146844.html
Еврокомиссар предложил создать орган ЕС — США для обсуждения торговли
Еврокомиссар предложил создать орган ЕС — США для обсуждения торговли - 22.05.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссар предложил создать орган ЕС — США для обсуждения торговли
Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович предложил создать постоянно действующий орган ЕС и США для обсуждения вопросов двусторонних торговых отношений. | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T19:22+0300
2026-05-22T19:22+0300
сша
брюссель
вашингтон
дональд трамп
марош шефчович
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович предложил создать постоянно действующий орган ЕС и США для обсуждения вопросов двусторонних торговых отношений. В ночь на среду главный переговорщик от фракции Европарламента "Европейская народная партия" депутат Желяна Зовко по итогам переговоров заявила, что институты ЕС достигли соглашения по проекту торговой сделки между ЕС и США. "Речь идет о создании платформы для будущего", - сказал Шефчович в интервью газете Financial Times. По его словам, такой орган за счет регулярных сессий содействовал бы урегулированию возможных будущих разногласий Брюсселя и Вашингтона в сфере торговли. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести со следующей недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США. Впоследствии Трамп заявил, что провел разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и согласился дать ей время до 4 июля, чтобы Брюссель выполнил свою часть торговой сделки. Фон дер Ляйен и Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.
https://1prime.ru/20260522/es-870144730.html
сша
брюссель
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, брюссель, вашингтон, дональд трамп, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, ес
США, Брюссель, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Марош Шефчович, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
19:22 22.05.2026
 
Еврокомиссар предложил создать орган ЕС — США для обсуждения торговли

Еврокомиссар Шефчович предложил создать орган ЕС — США для обсуждения торговли

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович предложил создать постоянно действующий орган ЕС и США для обсуждения вопросов двусторонних торговых отношений.
В ночь на среду главный переговорщик от фракции Европарламента "Европейская народная партия" депутат Желяна Зовко по итогам переговоров заявила, что институты ЕС достигли соглашения по проекту торговой сделки между ЕС и США.
"Речь идет о создании платформы для будущего", - сказал Шефчович в интервью газете Financial Times.
По его словам, такой орган за счет регулярных сессий содействовал бы урегулированию возможных будущих разногласий Брюсселя и Вашингтона в сфере торговли.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести со следующей недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.
Впоследствии Трамп заявил, что провел разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и согласился дать ей время до 4 июля, чтобы Брюссель выполнил свою часть торговой сделки.
Фон дер Ляйен и Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
В ЕС цены на дизельное топливо в апреле поднялись на 33,7%
18:05
 
СШАБрюссельВАШИНГТОНДональд ТрампМарош ШефчовичУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала