https://1prime.ru/20260522/finljandija-870123872.html
В Финляндии начинаются крупные сухопутные учения
В Финляндии начинаются крупные сухопутные учения - 22.05.2026, ПРАЙМ
В Финляндии начинаются крупные сухопутные учения
Крупные сухопутные учения с участием 10 тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании и США, и 1,5 тысячи единиц техники начинаются в Финляндии в... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T01:58+0300
2026-05-22T01:58+0300
2026-05-22T01:58+0300
общество
экономика
финляндия
великобритания
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870123872.jpg?1779404297
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Крупные сухопутные учения с участием 10 тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании и США, и 1,5 тысячи единиц техники начинаются в Финляндии в пятницу недалеко от российских границ.
Как ранее сообщили сухопутные силы республики, маневры под названием Karelian Sword 26 пройдут с 22 по 29 мая в области Кюменлааксо, Южной Карелии и Южном Саво. Регионы находятся в непосредственной близости к России. В учениях примут участи порядка 10 тысяч военнослужащих, в том числе из Великобритании и США.
По данным сухопутных сил, в маневрах задействуют 1,5 тысячи единиц техники, также пройдут тренировочные полеты авиации финских сил обороны и союзников.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия интенсифицирует тренировочную активность своих вооруженных сил на территории страны и за рубежом, а также увеличила масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границы с Россией. Посол отмечал, что Россия будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Финляндии.
финляндия
великобритания
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , финляндия, великобритания, сша
Общество , Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США
В Финляндии начинаются крупные сухопутные учения
Крупные сухопутные учения с участием 10 тысяч военнослужащих начинаются в Финляндии
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Крупные сухопутные учения с участием 10 тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании и США, и 1,5 тысячи единиц техники начинаются в Финляндии в пятницу недалеко от российских границ.
Как ранее сообщили сухопутные силы республики, маневры под названием Karelian Sword 26 пройдут с 22 по 29 мая в области Кюменлааксо, Южной Карелии и Южном Саво. Регионы находятся в непосредственной близости к России. В учениях примут участи порядка 10 тысяч военнослужащих, в том числе из Великобритании и США.
По данным сухопутных сил, в маневрах задействуют 1,5 тысячи единиц техники, также пройдут тренировочные полеты авиации финских сил обороны и союзников.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия интенсифицирует тренировочную активность своих вооруженных сил на территории страны и за рубежом, а также увеличила масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границы с Россией. Посол отмечал, что Россия будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Финляндии.