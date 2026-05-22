Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии начинаются крупные сухопутные учения - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260522/finljandija-870123872.html
В Финляндии начинаются крупные сухопутные учения
В Финляндии начинаются крупные сухопутные учения - 22.05.2026, ПРАЙМ
В Финляндии начинаются крупные сухопутные учения
Крупные сухопутные учения с участием 10 тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании и США, и 1,5 тысячи единиц техники начинаются в Финляндии в... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T01:58+0300
2026-05-22T01:58+0300
общество
экономика
финляндия
великобритания
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870123872.jpg?1779404297
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Крупные сухопутные учения с участием 10 тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании и США, и 1,5 тысячи единиц техники начинаются в Финляндии в пятницу недалеко от российских границ. Как ранее сообщили сухопутные силы республики, маневры под названием Karelian Sword 26 пройдут с 22 по 29 мая в области Кюменлааксо, Южной Карелии и Южном Саво. Регионы находятся в непосредственной близости к России. В учениях примут участи порядка 10 тысяч военнослужащих, в том числе из Великобритании и США. По данным сухопутных сил, в маневрах задействуют 1,5 тысячи единиц техники, также пройдут тренировочные полеты авиации финских сил обороны и союзников. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия интенсифицирует тренировочную активность своих вооруженных сил на территории страны и за рубежом, а также увеличила масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границы с Россией. Посол отмечал, что Россия будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Финляндии.
финляндия
великобритания
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финляндия, великобритания, сша
Общество , Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США
01:58 22.05.2026
 
В Финляндии начинаются крупные сухопутные учения

Крупные сухопутные учения с участием 10 тысяч военнослужащих начинаются в Финляндии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Крупные сухопутные учения с участием 10 тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании и США, и 1,5 тысячи единиц техники начинаются в Финляндии в пятницу недалеко от российских границ.
Как ранее сообщили сухопутные силы республики, маневры под названием Karelian Sword 26 пройдут с 22 по 29 мая в области Кюменлааксо, Южной Карелии и Южном Саво. Регионы находятся в непосредственной близости к России. В учениях примут участи порядка 10 тысяч военнослужащих, в том числе из Великобритании и США.
По данным сухопутных сил, в маневрах задействуют 1,5 тысячи единиц техники, также пройдут тренировочные полеты авиации финских сил обороны и союзников.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия интенсифицирует тренировочную активность своих вооруженных сил на территории страны и за рубежом, а также увеличила масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границы с Россией. Посол отмечал, что Россия будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Финляндии.
 
ЭкономикаОбществоФИНЛЯНДИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала