"Двойные риски". Что раскопали финны на русской границе

Новость о найденных на границе России и Финляндии огромных запасах золота вызывает ряд вопросов: насколько велики залежи на самом деле, есть ли золото на... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T07:07+0300

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ, Роман Серов. Новость о найденных на границе России и Финляндии огромных запасах золота вызывает ряд вопросов: насколько велики залежи на самом деле, есть ли золото на российской стороне и не приведет ли интенсивная добыча в приграничье к новому витку напряженности? Ответы попытался найти "Прайм".Копали и докопалисьФинская горнодобывающая компания Endomines сообщила об открытии крупного золотоносного рудного тела в районе Укколанваара (Иломантси, Восточная Финляндия, у границы с Россией). Золотоносная зона простирается примерно на семь километров и характеризуется уникальным для региона сочетанием драгметалла и железистой формации.Пока речь идет лишь о результатах бурения в области Карельской золотоносной линии. Объемы запасов неясны, а добыча возможна не ранее 2030-го.По данным на конец 2025-го, ресурсы Endomines по Карельской золотоносной линии (включая рудник Пампало) составляли около 34,5 тонны."Это заметный региональный актив, но не месторождение мирового класса. Крупнейшие мировые золоторудные провинции измеряются миллионами и десятками миллионов унций", — поясняет независимый финансово-экономический эксперт Алексей Лерон.Что нашли финныТем не менее Финляндия теперь поднимется в рейтинге по добыче (хотя в топ-20 все равно не войдет).Для мирового рынка золота это событие несущественно, уверены эксперты. Его значимость скорее геологическая и региональная, нежели рыночная.Мощность уже действующего Пампало оценивается в 16 630 унций (517,2 килограмма золота), а стратегическая цель Endomines к 2030-му — 70–100 тысяч унций в год или 20–30 тонн. Достижимо ли это — большой вопрос.Для сравнения: российская компания "Полюс" добывает порядка 90 тонн в год. Мировой лидер, американская Newmont, — 170–190 тонн. А глобальный показатель — 3,6-3,7 тысячи.Геологическая закономерностьОткрытие финнов — не случайность, а звено в геологической цепи, указывает эксперт по рынку драгметаллов и драгкамней Дмитрий Назаркин."В данной локации — единая металлогеническая зона. Гранитные массивы в ней "прошиты" золотыми жилами, которые могут уходить на довольно большую глубину", — уточняет он.Это так называемый Субарктический золотой пояс. Жилы выдавливаются на поверхность пульсациями ядра планеты. Многие месторождения там уже активно осваиваются.Главный финский золотой рудник Пампало находится на широте 62°55'. Западнее, в Швеции, — Атвидаберг, в Норвегии — Ликлинг. Фрагменты Золотого пояса есть даже в Шотландии.В России на широтах 60–63° расположены месторождения Педролампи и Рыбозерское, Олимпиадинское, Игуменское (там в 1961-м нашли знаменитый самородок "Золотой великан" весом 14,6 килограмма), Наталкинское.На Аляске (широта 60°) — месторождения Пеббл Майн и Донлин. На северо-западных территориях Канады есть участки в районе Юкон и вблизи города Йеллоунайф."Субарктический золотой пояс выделяется тем, что месторождения обладают гигантскими скоплениями благородного металла и большими самородками", — подчеркивает Назаркин.Жила границ не знаетГеологическая логика подсказывает: залежи могут быть и на российской стороне границы."Но из этого нельзя автоматически делать вывод, что продолжается именно та же промышленно значимая жила. Требуются дополнительные геологоразведочные данные, бурение и оценки ресурсов", — предупреждает Алексей Лерон.Исторически российская Карелия существенно уступала Финляндии и Швеции по масштабам добычи золота: сотни килограммов против сотен тонн. Хотя, по данным из открытых источников, в Карелии есть доказанные запасы золота. Однако до масштабов сибирских гигантов далеко.Конфликт интересов и фактор НАТОСам по себе факт добычи золота в Финляндии не создает автоматического конфликта интересов с Россией: недра находятся в финской юрисдикции, а горнодобывающая деятельность регулируется финским законодательством. В лучшие годы можно было договориться и о совместной разработке.Однако после вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023-го контекст кардинально изменился. Теперь любая интенсивная промышленная активность у наглухо закрытой границы приобретает дополнительный военно-политический смысл.Риски выросли. "Нам важно отслеживать инфраструктурные изменения, транспортные системы, энергоснабжение, экологические последствия и возможное появление новых объектов двойного назначения", — отмечает Алексей Лерон.С учетом такой напряженности крупные инвесторы вряд ли поддержат проект Endomines. Золотые прииски требуют немало денег и времени. Прогнозировать на десяток лет — именно столько на деле понадобится для выхода на проектную мощность —сейчас мало кто готов. Более того, если отношения с Россией еще ухудшатся, разработка столкнется с задержками, проверками и санкциями. Крайне сомнительная перспектива для вложения капитала.

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

