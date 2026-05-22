Франция в I квартале увеличила поставки вина в Россию в 13 раз
2026-05-22T05:17+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Франция в первом квартале активнее всех в Евросоюзе наращивала поставки вина в Россию - экспорт в денежном выражении вырос в 13 раз по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, превысив 9 миллионов евро и обеспечив стране четвертое место среди крупнейших европейских экспортеров в РФ, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.
В январе-марте прошлого года Франция поставила вина на российский рынок всего на 700 тысяч евро. Среди крупнейших винодельческих стран объединения только Франция смогла показать столь заметный рост поставок в годовом выражении, хотя экспорт в Россию испанских, португальских, немецких и австрийских вин тоже значительно увеличился.
Так, в первом квартале этого года испанских вин было закуплено почти в четыре раза больше - на 7,9 миллиона евро. Отгрузки португальских выросли почти на треть – до 7,6 миллиона евро. Поставки Германии и Австрии выросли вдвое у каждой из стран, что принесло Германии 6,4 миллиона евро, а Австрии - 1,3 миллиона евро.
В тройку крупнейших экспортеров этого напитка в Россию среди европейских стран вошли Италия (45,2 миллиона евро), Латвия (22 миллиона евро), и Польша (16 миллионов евро).
Всего за первые три месяца этого года в Россию было ввезено вина из Евросоюза на 118,2 миллиона евро.
