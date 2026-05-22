Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Франция выделит 1,5 миллиарда евро на квантовые вычисления и полупроводники - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/frantsiya-870143574.html
Франция выделит 1,5 миллиарда евро на квантовые вычисления и полупроводники
Франция выделит 1,5 миллиарда евро на квантовые вычисления и полупроводники - 22.05.2026, ПРАЙМ
Франция выделит 1,5 миллиарда евро на квантовые вычисления и полупроводники
Французское правительство намерено выделить 1,5 миллиарда евро на стратегию в области квантовых вычислений и производство полупроводников в европейской... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T17:17+0300
2026-05-22T17:17+0300
франция
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
ПАРИЖ, 22 мая - ПРАЙМ. Французское правительство намерено выделить 1,5 миллиарда евро на стратегию в области квантовых вычислений и производство полупроводников в европейской инициативе "Передовые технологии в области полупроводников" (Advanced Semiconductor Technologies, AST), заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы хотим сегодня объявить о принятии решения о немедленном увеличении финансирования национальной квантовой стратегии на 1 миллиард евро… Мы привлекаем Францию к участию в новой европейской программе финансирования в сфере электроники (AST - ред.)… с французским вкладом в размере 550 миллионов евро", - сообщил во время своего визита в вычислительный центр TGCC Макрон, трансляцию выступления которого вел Елисейский дворец. Французский лидер отметил, что благодаря работе исследователей, экспертов из области вооруженных сил, европейским инвестициям и привлечению частного капитала в течение пяти лет сфера квантовых вычислений Франции получит до 3 миллиардов евро. В свою очередь, вклад в AST - часть европейской программы "Важные проекты общеевропейского интереса" - будет направлен на финансирование исследований и индустриализации технологий, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) и центрами обработки данных, добавил Макрон. Французский президент не в первый раз затрагивает вопрос производства полупроводников. Так, 3 апреля Франция и Южная Корея подписали соглашение о намерениях сотрудничества в областях ИИ, полупроводников и квантовых технологий, предусматривающее совместные исследования и расширение взаимодействия между промышленными и академическими кругами. В ходе визита Макрона в Армению должностные лица и представители компаний двух стран 5 мая подписали документы о сотрудничестве, в том числе в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности и полупроводников.
https://1prime.ru/20260521/amel-870117112.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
17:17 22.05.2026
 
Франция выделит 1,5 миллиарда евро на квантовые вычисления и полупроводники

Макрон: Франция выделит 1,5 миллиарда евро на квантовые вычисления и полупроводники

© fotolia.com / illustrez-vousФлаг Франции
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Флаг Франции. Архивное фото
© fotolia.com / illustrez-vous
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПАРИЖ, 22 мая - ПРАЙМ. Французское правительство намерено выделить 1,5 миллиарда евро на стратегию в области квантовых вычислений и производство полупроводников в европейской инициативе "Передовые технологии в области полупроводников" (Advanced Semiconductor Technologies, AST), заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы хотим сегодня объявить о принятии решения о немедленном увеличении финансирования национальной квантовой стратегии на 1 миллиард евро… Мы привлекаем Францию к участию в новой европейской программе финансирования в сфере электроники (AST - ред.)… с французским вкладом в размере 550 миллионов евро", - сообщил во время своего визита в вычислительный центр TGCC Макрон, трансляцию выступления которого вел Елисейский дворец.
Французский лидер отметил, что благодаря работе исследователей, экспертов из области вооруженных сил, европейским инвестициям и привлечению частного капитала в течение пяти лет сфера квантовых вычислений Франции получит до 3 миллиардов евро.
В свою очередь, вклад в AST - часть европейской программы "Важные проекты общеевропейского интереса" - будет направлен на финансирование исследований и индустриализации технологий, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) и центрами обработки данных, добавил Макрон.
Французский президент не в первый раз затрагивает вопрос производства полупроводников. Так, 3 апреля Франция и Южная Корея подписали соглашение о намерениях сотрудничества в областях ИИ, полупроводников и квантовых технологий, предусматривающее совместные исследования и расширение взаимодействия между промышленными и академическими кругами. В ходе визита Макрона в Армению должностные лица и представители компаний двух стран 5 мая подписали документы о сотрудничестве, в том числе в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности и полупроводников.
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Власти Франции выделят еще 710 миллионов евро из-за роста цен на топливо
Вчера, 21:38
 
ФРАНЦИЯЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала