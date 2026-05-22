Франция выделит 1,5 миллиарда евро на квантовые вычисления и полупроводники

Франция выделит 1,5 миллиарда евро на квантовые вычисления и полупроводники

2026-05-22T17:17+0300

ПАРИЖ, 22 мая - ПРАЙМ. Французское правительство намерено выделить 1,5 миллиарда евро на стратегию в области квантовых вычислений и производство полупроводников в европейской инициативе "Передовые технологии в области полупроводников" (Advanced Semiconductor Technologies, AST), заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы хотим сегодня объявить о принятии решения о немедленном увеличении финансирования национальной квантовой стратегии на 1 миллиард евро… Мы привлекаем Францию к участию в новой европейской программе финансирования в сфере электроники (AST - ред.)… с французским вкладом в размере 550 миллионов евро", - сообщил во время своего визита в вычислительный центр TGCC Макрон, трансляцию выступления которого вел Елисейский дворец. Французский лидер отметил, что благодаря работе исследователей, экспертов из области вооруженных сил, европейским инвестициям и привлечению частного капитала в течение пяти лет сфера квантовых вычислений Франции получит до 3 миллиардов евро. В свою очередь, вклад в AST - часть европейской программы "Важные проекты общеевропейского интереса" - будет направлен на финансирование исследований и индустриализации технологий, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) и центрами обработки данных, добавил Макрон. Французский президент не в первый раз затрагивает вопрос производства полупроводников. Так, 3 апреля Франция и Южная Корея подписали соглашение о намерениях сотрудничества в областях ИИ, полупроводников и квантовых технологий, предусматривающее совместные исследования и расширение взаимодействия между промышленными и академическими кругами. В ходе визита Макрона в Армению должностные лица и представители компаний двух стран 5 мая подписали документы о сотрудничестве, в том числе в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности и полупроводников.

