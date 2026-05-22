Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 1,7 процента

2026-05-22T15:06+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу днем замедлили снижение до 1,7% по сравнению с утренней динамикой, немного не добрав до 583 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 575,6 доллара (-3%). По состоянию на 9.50 мск показатель составлял 577,4 доллара (-2,7%), а в 13.57 мск достиг 582,9 доллара (-1,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 593,3 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. В апреле же они снизились на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. В текущем месяце эти котировки некоторое время - с 15 по 20 мая - превышали уровень 600 долларов за тысячу кубометров. Максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 19 марта, когда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

