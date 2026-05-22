Аналитики ждут роста ВВП Германии в I квартале на 0,3 процента
Trading Economics: ВВП Германии в I квартале вырос на 0,3%, прогнозируют аналитики
© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин. Архивное фото
© Unsplash/Maheshkumar Painam
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в первом квартале вырос на 0,3% в квартальном выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует соответствующие данные в пятницу, 22 мая, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В то же время исследовательская компания NielsenIQ/GfK и Нюрнбергский институт рыночных решений (NIM) опубликуют индекс доверия потребителей к экономике Германии, который, как ожидается, по состоянию на июнь снизился до минус 34 пунктов со значения мая в минус 33,3 пункта.
В 11.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные об индексе делового климата в Германии. Аналитики полагают, что показатель в мае снизился до 84,2 пункта с уровня апреля в 84,4 пункта.
В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в мае индикатор снизился до 48,2 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 мая их число увеличилось на 5, до 415.