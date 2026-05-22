https://1prime.ru/20260522/germaniya-870128930.html

Аналитики ждут роста ВВП Германии в I квартале на 0,3 процента

Аналитики ждут роста ВВП Германии в I квартале на 0,3 процента - 22.05.2026, ПРАЙМ

Аналитики ждут роста ВВП Германии в I квартале на 0,3 процента

ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в первом квартале вырос на 0,3% в квартальном выражении, полагают аналитики, опрошенные... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T08:27+0300

2026-05-22T08:27+0300

2026-05-22T08:27+0300

мировая экономика

германия

сша

европа

ifo

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в первом квартале вырос на 0,3% в квартальном выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует соответствующие данные в пятницу, 22 мая, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В то же время исследовательская компания NielsenIQ/GfK и Нюрнбергский институт рыночных решений (NIM) опубликуют индекс доверия потребителей к экономике Германии, который, как ожидается, по состоянию на июнь снизился до минус 34 пунктов со значения мая в минус 33,3 пункта. В 11.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные об индексе делового климата в Германии. Аналитики полагают, что показатель в мае снизился до 84,2 пункта с уровня апреля в 84,4 пункта. В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозам, в мае индикатор снизился до 48,2 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 мая их число увеличилось на 5, до 415.

https://1prime.ru/20260521/bundesbank-870119649.html

https://1prime.ru/20260513/germaniya-869908121.html

германия

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, сша, европа, ifo