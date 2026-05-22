Госдеп ввел санкции против старшего помощника комиссара полиции Танзании
2026-05-22T02:04+0300
ВАШИНГТОН, 22 мая – ПРАЙМ. Госдеп США ввел санкции против старшего помощника комиссара полиции Танзании Фаустина Джексона Мафвеле, запретив ему въезд в страну за причастность к грубым нарушениям прав человека, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
В последние годы Мафвеле стал одной из самых обсуждаемых и скандальных фигур в силовых структурах Восточной Африки из-за многочисленных обвинений в похищениях людей, пытках и убийствах.
"Государственный департамент вносит старшего помощника комиссара полиции Танзании (TPF) Фаустина Джексона Мафвеле в санкционный список на основании раздела 7031(c), основываясь на достоверной информации о его причастности к грубым нарушениям прав человека", – говорится в заявлении Рубио.
Данное постановление запрещает Мафвеле въезд в Соединенные Штаты.
Госдепартамент США обосновывает решение тем, что год назад сотрудники полиции Танзании задержали, подвергли пыткам и сексуальному насилию гражданку Уганды Агатер Атуаире и гражданина Кении Бонифация Мванги, которые находились в Дар-эс-Саламе для наблюдения за судебным процессом над лидером оппозиции Тунду Лиссу.
