В Госдуме предложили ввести вычет для пополнения "Пушкинской карты"

2026-05-22T04:23+0300

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести новый налоговый вычет, за счет которого граждане смогут пополнять "Пушкинскую карту" своих детей. Законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение палаты парламента в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат парламентской фракции СР Александр Ремезков. "Законопроектом предлагается установить новый вид налогового вычета, который будет распространяться на лиц, давших согласие на перечисление сумм налога в рамках данного налогового вычета на увеличение выплат ему, его детям", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что предлагается ввести новый вид налогового вычета, который будет предоставляться с суммы, потраченной на билеты на выставки, в театры и музеи. "Максимальная сумма вычета составляет 4 680 рублей. Это средства, которые государство выплатит с покупки билетов на сумму в 36 тысяч рублей в год. По заявлению граждан эта сумма целевым образом будет зачисляться на "Пушкинскую карту" – гражданам, которые получили налоговый вычет, или их детям до 18 лет", – рассказал он. Лидер "Справедливой России" напомнил, что программа "Пушкинская карта" появилась в 2021 году, она позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные учреждения за счет средств федерального бюджета. "С 2025 года программа реализуется в рамках нацпроекта "Семья", и за год ее участниками стали более 12 миллионов человек. За время действия программы по всей стране было проведено свыше 860 тысяч мероприятий в тысячах культурных учреждений по всей стране", - добавил Миронов. Он уточнил, что сегодня номинал карты составляет 5 тысяч рублей. "Если принять предложение нашей фракции, то сумма на "Пушкинской карте" почти удвоится. Программа станет еще более выгодной для граждан и позволит привлечь дополнительные средства на поддержку театров и музеев в нашей стране", – заключил политик.

