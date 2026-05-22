Индекс потребительских цен в Японии в апреле замедлил рост до 1,4 процента
2026-05-22T07:57+0300
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам апреля замедлил рост до 1,4% в годовом выражении после увеличения на 1,5% по итогам марта, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. За апрель индекс потребительских цен замедлил рост до 0,3% после увеличения на 0,4% в марте. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 1,4% после роста на 1,8% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне 1,7%. В апреле базовые потребительские цены замедлили рост до 0,3% после увеличения на 0,6% в предыдущем месяце.
