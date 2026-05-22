Япония может сформировать допбюджет на 2026 финансовый год, пишут СМИ - 22.05.2026, ПРАЙМ

Правительство Японии рассматривает возможность сформировать дополнительный бюджет на 2026 финансовый год в размере около 3 триллионов иен (18,9 миллиарда... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T04:35+0300

ТОКИО, 22 мая — ПРАЙМ. Правительство Японии рассматривает возможность сформировать дополнительный бюджет на 2026 финансовый год в размере около 3 триллионов иен (18,9 миллиарда долларов) на фоне ситуации на Ближнем Востоке, передает агентство Киодо со ссылкой на источники. Предполагается, что дополнительный бюджет будет частично направлен на пополнение резервного фонда. Из него власти планируют выделить около 500 миллиардов иен (3,1 миллиарда долларов) на субсидии для оплаты электроэнергии и газа в июле-сентябре. Средства также должны обеспечить продолжение субсидий на бензин и снизить нагрузку на домохозяйства из-за роста цен на ресурсы. Проект допбюджета на 2026 финансовый год, который начался 1 апреля, планируется внести в парламент в начале июня. Его финансирование, как ожидается, будет обеспечено за счет дефицитных гособлигаций. Рост цен на нефть и СПГ на фоне фактического закрытия Ормузского пролива, как ожидается, начнет полноценно отражаться на тарифах на электроэнергию и газ внутри Японии уже с июня, отмечает Киодо. Летом 2025 года правительство страны направило на субсидирование цен на бензин и электроэнергию 288,1 миллиарда иен (1,8 миллиарда долларов) из резервного фонда, однако в этом году, как ожидается, потребуется значительно больше средств.

мировая экономика, япония, ближний восток, ормузский пролив