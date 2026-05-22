На Западе раскрыли тайное прозвище Каллас из-за ее антироссийской риторики

Главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас из-за ее антироссийской риторики в кулуарах Европарламента называют "маленькой атомной бомбой", представляющей угрозу... | 22.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-22T07:08+0300

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас из-за ее антироссийской риторики в кулуарах Европарламента называют "маленькой атомной бомбой", представляющей угрозу основам безопасности континента, сообщил депутат ЕП из Германии Мартин Зоннеборн в социальной сети X."Если Каллас сможет обойти Меркель, Драги и Стубба, которые также рассматривались на эту должность, и, как и желала, станет главным переговорщиком (с Россией. — Прим. ред.) по конфликту на Украине, для нас, европейцев, ситуация может стать крайне опасной. В парламенте мы втайне называем Каллас (и ее взрывоопасную смесь из жажды признания и самонадеянности) "европейским ядерным сценарием": она — наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается", — написал он.Такое сравнение, по мнению Зоннеборна, связано с отсутствием серьезной дипломатической репутации у Каллас."Главный дипломат ЕС — настолько пустое место, что даже Марко Рубио не желает выкроить для нее время на двусторонние переговоры. <…> Она открыто мечтает о расчленении России на более мелкие государства и, не имея за спиной поддержки ни одного государства-члена, обвиняет все остальные страны мира в попытках "расколоть" прекрасный Евросоюз", — добавил он.Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о предпочтительном для него переговорщике из Европы, отметил, что ему больше подошла бы кандидатура экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но также выразил мнение, что выбор европейского лидера, который мог бы участвовать в переговорах, должен делать сам Евросоюз. Путин указал на то, что это сама Европа отказалась от переговоров.На прошлой неделе Каллас высказалась против возможного назначения экс-канцлера в качестве переговорщика. Глава евродипломатии также выразила готовность лично участвовать в возможных будущих переговорах с Москвой. Но позже стало известно из СМИ, что она отказалась от этой роли.

