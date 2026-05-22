Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли тайное прозвище Каллас из-за ее антироссийской риторики - 22.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260522/kallas-870127419.html
На Западе раскрыли тайное прозвище Каллас из-за ее антироссийской риторики
На Западе раскрыли тайное прозвище Каллас из-за ее антироссийской риторики - 22.05.2026, ПРАЙМ
На Западе раскрыли тайное прозвище Каллас из-за ее антироссийской риторики
Главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас из-за ее антироссийской риторики в кулуарах Европарламента называют "маленькой атомной бомбой", представляющей угрозу... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T07:08+0300
2026-05-22T07:08+0300
мировая экономика
германия
ес
кая каллас
еп
владимир путин
марко рубио
запад
газ
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493982_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93b4b6d7e1532608847721b1e230492e.jpg
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас из-за ее антироссийской риторики в кулуарах Европарламента называют "маленькой атомной бомбой", представляющей угрозу основам безопасности континента, сообщил депутат ЕП из Германии Мартин Зоннеборн в социальной сети X."Если Каллас сможет обойти Меркель, Драги и Стубба, которые также рассматривались на эту должность, и, как и желала, станет главным переговорщиком (с Россией. — Прим. ред.) по конфликту на Украине, для нас, европейцев, ситуация может стать крайне опасной. В парламенте мы втайне называем Каллас (и ее взрывоопасную смесь из жажды признания и самонадеянности) "европейским ядерным сценарием": она — наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается", — написал он.Такое сравнение, по мнению Зоннеборна, связано с отсутствием серьезной дипломатической репутации у Каллас."Главный дипломат ЕС — настолько пустое место, что даже Марко Рубио не желает выкроить для нее время на двусторонние переговоры. &lt;…&gt; Она открыто мечтает о расчленении России на более мелкие государства и, не имея за спиной поддержки ни одного государства-члена, обвиняет все остальные страны мира в попытках "расколоть" прекрасный Евросоюз", — добавил он.Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о предпочтительном для него переговорщике из Европы, отметил, что ему больше подошла бы кандидатура экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но также выразил мнение, что выбор европейского лидера, который мог бы участвовать в переговорах, должен делать сам Евросоюз. Путин указал на то, что это сама Европа отказалась от переговоров.На прошлой неделе Каллас высказалась против возможного назначения экс-канцлера в качестве переговорщика. Глава евродипломатии также выразила готовность лично участвовать в возможных будущих переговорах с Москвой. Но позже стало известно из СМИ, что она отказалась от этой роли.
https://1prime.ru/20260522/ssha-870127275.html
https://1prime.ru/20260514/kallas-869912853.html
германия
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493982_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f10cd61e68b264e03e17e49cc876fa1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, германия, ес, кая каллас, еп, владимир путин, марко рубио, запад, газ, европа
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕС, Кая Каллас, ЕП, Владимир Путин, Марко Рубио, ЗАПАД, Газ, ЕВРОПА
07:08 22.05.2026
 
На Западе раскрыли тайное прозвище Каллас из-за ее антироссийской риторики

Депутат ЕП Зоннеборн: участие Каллас в переговорах с РФ может угрожать Западу

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас из-за ее антироссийской риторики в кулуарах Европарламента называют "маленькой атомной бомбой", представляющей угрозу основам безопасности континента, сообщил депутат ЕП из Германии Мартин Зоннеборн в социальной сети X.

"Если Каллас сможет обойти Меркель, Драги и Стубба, которые также рассматривались на эту должность, и, как и желала, станет главным переговорщиком (с Россией. — Прим. ред.) по конфликту на Украине, для нас, европейцев, ситуация может стать крайне опасной. В парламенте мы втайне называем Каллас (и ее взрывоопасную смесь из жажды признания и самонадеянности) "европейским ядерным сценарием": она — наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается", — написал он.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
"Киев отрубят": в США выступили с обращением после попытки атаковать Россию
07:07
Такое сравнение, по мнению Зоннеборна, связано с отсутствием серьезной дипломатической репутации у Каллас.
"Главный дипломат ЕС — настолько пустое место, что даже Марко Рубио не желает выкроить для нее время на двусторонние переговоры. <…> Она открыто мечтает о расчленении России на более мелкие государства и, не имея за спиной поддержки ни одного государства-члена, обвиняет все остальные страны мира в попытках "расколоть" прекрасный Евросоюз", — добавил он.
Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о предпочтительном для него переговорщике из Европы, отметил, что ему больше подошла бы кандидатура экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но также выразил мнение, что выбор европейского лидера, который мог бы участвовать в переговорах, должен делать сам Евросоюз. Путин указал на то, что это сама Европа отказалась от переговоров.

На прошлой неделе Каллас высказалась против возможного назначения экс-канцлера в качестве переговорщика. Глава евродипломатии также выразила готовность лично участвовать в возможных будущих переговорах с Москвой. Но позже стало известно из СМИ, что она отказалась от этой роли.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
"Испанский стыд!" На Западе возмутились нелепому ответу Каллас Путину
14 мая, 06:35
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯЕСКая КалласЕПВладимир ПутинМарко РубиоЗАПАДГазЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала