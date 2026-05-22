"Полный абсурд". На Западе набросились на Каллас из-за заявления о России
Христофору: заявления Каллас о России противоречат поискам переговорщика
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору резко раскритиковал слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия якобы терпит поражение в конфликте на Украине.
"Если она терпит поражение, почему ЕС так спешно ищет переговорщика? <…> Разве победители действуют таким образом? Нет, я так не думаю", — сказал он в эфире YouTube-канала.
По мнению Христофору, после заявления президента России Владимира Путина о возможном переговорщике от Европы в ЕС начали в спешке искать подходящую фигуру. Как отметил журналист, подобное поведение больше характерно для проигрывающей стороны.
Кроме того, он заявил, что Каллас пытается переложить ответственность за инциденты с украинскими беспилотниками в Прибалтике на Москву, чтобы усилить разговоры о "российской угрозе".
"Они считают, что у нас нет критического мышления или рационального понимания происходящего, когда украинские дроны находятся над вашим воздушным пространством. О чем вообще речь? Все это просто нелепо. Они пытаются ввести нас в заблуждение", — заключил он.
Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави на переговорах с Европой, заявил, что лично для него предпочтительной фигурой был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер, однако европейцы должны сами выбрать политика, которому доверяют и который не делал резких выпадов против России. Российский лидер подчеркнул, что именно Европа отказалась от переговоров.
На прошлой неделе Каллас выступила против кандидатуры экс-канцлера. При этом глава евродипломатии допустила, что сама может стать переговорщиком на потенциальных контактах с Москвой. Позже СМИ сообщили, что она отказалась от этой идеи.