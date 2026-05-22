Дачникам объяснили, кому грозит штраф за выращивание картофеля - 22.05.2026, ПРАЙМ
Дачникам объяснили, кому грозит штраф за выращивание картофеля
Дачникам объяснили, кому грозит штраф за выращивание картофеля

Леонова: выращивание картофеля на продажу грозит штрафом в случае ряда нарушений

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Выращивание картофеля на собственном участке не наказуемо, но в ряде случаев возможны проблемы с законом. О том, кому грозит ответственность, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
"Выращивание картошки на своем усадебном участке не влечет никаких штрафных санкций, если дачники выращивают ее исключительно для себя, для своего личного пользования без дальнейшей перепродажи", — заверила эксперт.
Если гражданин использует выращенный урожай в коммерческих целях и нарушает ряд правил, он подпадает под действие Кодекса об административных правонарушениях. Статья 10.12 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 300 до 500 рублей. Контролирует все это Россельхознадзор.
О каких нарушениях идет речь? Например, использование несертифицированных семян или семян, не соответствующих требованиям сертификации — если дачник собирается продавать картофель. Это касается посадки пророщенной картошки, оставшейся с прошлого года, или семян, приобретённых у частных лиц.
На данный момент нет обширной практики привлечения граждан к ответственности по этой статье, указала Леонова.
Если гражданин планирует выращивать картофель для продажи, ему необходимо не только покупать сертифицированный посадочный материал у официальных поставщиков, но и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В противном случае это будет считаться незаконной предпринимательской деятельностью.
В соответствии со статьей 14.1 КоАП РФ, штраф за предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП составляет от 500 до 2000 рублей.
 
