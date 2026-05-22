"Это недопустимо!" Ночная выходка Киева вызвала ярость на Западе - 22.05.2026, ПРАЙМ
"Это недопустимо!" Ночная выходка Киева вызвала ярость на Западе
Деятель из Финляндии и представитель политического объединения "Альянс свободы" Армандо Мема на платформе X выразил крайнее недовольство действиями Украины... | 22.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-22T23:19+0300
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Деятель из Финляндии и представитель политического объединения "Альянс свободы" Армандо Мема на платформе X выразил крайнее недовольство действиями Украины из-за совершенного ночью налета на студенческое общежитие в ЛНР."Я самым решительным образом осуждаю террористический акт против мирных жителей в Старобельске. Это можно квалифицировать как преднамеренный государственный терроризм, совершенный Украиной", — написал он.Партийный представитель также обратился к руководству Евросоюза с призывом выразить порицание данному преступлению против безвинных граждан. По его убеждению, европейским странам следует заблокировать отправку вооружений Украине, поскольку Киев нарушает договоренности, запрещающие осуществлять нападения на объекты невоенного назначения."Это красная линия, Киев должен уважать международное право, даже в войнах есть свои правила. Запад напрямую финансирует войну на Украине, оказывая военную поддержку, и теперь Украина использует это оружие, предназначенное для самообороны, против мирных жителей. Я призываю лидеров ЕС вернуться к дипломатии и решительно осудить этот акт. Если Европа будет молчать по этому поводу, диалог с Россией будет невозможен", — резюмировал Мема.Прошлой ночью украинские беспилотные летательные аппараты атаковали корпус общежития Старобельского колледжа, где спали 86 учащихся. Согласно свежим сведениям, вследствие данного удара шесть граждан погибли, еще 15 человек объявлены пропавшими без вести.Специальный представитель дипломатического ведомства Родион Мирошник обратил внимание на то, что бомбардировка носила прицельный характер: поблизости от образовательной организации полностью отсутствуют армейские формирования. Силы ВСУ совершили несколько налетов на здание, применяя тяжелые БПЛА самолетного типа.Посланник министерства сообщил, что Россия направит собранные материалы о случившемся инциденте в международные структуры, а виновные обязательно понесут заслуженную карательную меру. По данному факту уже начато официальное производство по статье о террористическом акте.
© Фото : Леонид Пасечник/MAX Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
